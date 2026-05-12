Planta de Tratamiento de Residuos: "Ha faltado voluntad para resolver este problema"

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel, los ex concejales Sergio Sepiurka, Gerardo Filippini y Jorge Junyent utilizaron la Banca del Vecino para presentar un proyecto de ordenanza que propone dejar sin efecto el convenio vigente entre Esquel y Trevelin por el tratamiento de residuos. La iniciativa plantea derogar la Ordenanza 189/08 y prohibir el ingreso de basura proveniente de otras localidades al predio de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU).

Tras la presentación, el ex presidente del Concejo Deliberante, Jorge Junyent, explicó en diálogo con Red43 los motivos de la propuesta y cuestionó los costos que implica el sistema actual para el municipio de Esquel.

“Las opiniones son libres. Y los hechos son sagrados”, expresó al inicio de la entrevista. En esa línea, aseguró que durante los últimos años hubo múltiples debates sobre el funcionamiento de la planta, aunque consideró que el problema de fondo continúa sin resolverse.

“Cada tanto algún grupo de vecinos se escandaliza por lo que pasa en la planta y entonces se moviliza la gente. Pero la municipalidad de Esquel tiene una herramienta muy importante y que los vecinos debieran utilizarla. Esa herramienta se llama gobierno abierto”, sostuvo.

Junyent remarcó que los datos económicos vinculados al GIRSU pueden observarse en la ejecución presupuestaria municipal y afirmó que “lo que le cuesta a los vecinos de Esquel sostener el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos sólidos” es un aspecto central del debate.

Además, indicó que durante su paso por el Concejo Deliberante intentaron avanzar en modificaciones al convenio vigente. “En el año 2018 sancionamos la ordenanza número 63 del 2018, que llevó mi firma, indicándole al ejecutivo de ese momento, el arquitecto Ongarato, que debía derogar el acuerdo marco para partir de nuevo”, recordó.

En relación con el financiamiento del sistema, señaló que Trevelin cuenta con una tasa ambiental para afrontar el tratamiento de residuos, aunque cuestionó el nivel de ingresos que recibe Esquel. “A esta fecha apenas debe haber recaudado el 14% de lo que tiene presupuestado Esquel percibir”, indicó.

Y agregó: "Debía haber una coincidencia entre lo que ellos presupuestan recaudar, que los vecinos de Trevelin seguramente pagan, y lo que ingresa a Esquel".

Por último, aclaró que el planteo no apunta contra los habitantes de Trevelin. “Esto no es un tema de los vecinos de Trevelin y de los vecinos de Esquel. Los vecinos son invitados de piedra a la falta de decisiones que la dirigencia no ha querido tomar”, concluyó.

R.G