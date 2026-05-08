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Bariloche: a un mes del trágico hecho en el jardín, la causa sigue sin definiciones judiciales

La beba falleció el pasado 8 de abril tras ingresar en paro cardiorrespiratorio al Hospital Zonal. Mientras la justicia recolecta pruebas técnicas, la institución educativa ya retomó sus actividades normales.
Por Redacción Red43

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La investigación judicial por la muerte de una beba de tres meses, ocurrida el pasado 8 de abril en un jardín maternal privado del centro de Bariloche, continúa en una etapa preliminar determinante. Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal, el avance del caso depende ahora de estudios periciales complementarios que se solicitaron tras la realización de la autopsia.

 

El hecho tuvo lugar en una institución educativa ubicada sobre la calle San Martín al 600. En aquella oportunidad, personal del Hospital Zonal acudió de urgencia tras el alerta desde el jardín. A pesar de que la niña fue trasladada de inmediato, ingresó al nosocomio en paro cardiorrespiratorio y las maniobras de reanimación no fueron suficientes para revertir el cuadro. "Intentaron seguir la reanimación, pero no pudieron hacer nada", indicaron fuentes médicas en su momento.

 

Si bien la autopsia es un paso fundamental, la Fiscalía remarcó que las causas exactas del fallecimiento aún requieren de análisis específicos que permitan establecer si hubo algún grado de responsabilidad por parte de la institución o el personal a cargo. Solo una vez que estos resultados sean remitidos al legajo judicial, se podrá definir si corresponde avanzar con una eventual imputación.

 

Mientras la justicia recolecta las pruebas técnicas, el jardín maternal, que permaneció cerrado durante los días posteriores al suceso, ya retomó sus actividades habituales. Por el momento, el caso sigue caratulado bajo investigación genérica a la espera de las conclusiones forenses definitivas.


 

 

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