Cáritas Sagrada Familia ofrece talleres gratuitos de costura, cocina y apoyo escolar

La directora de Cáritas de la Parroquia Sagrada Familia, Mariela Ortiz, brindó información sobre las diversas actividades de servicio y capacitación que se llevan adelante en la institución para asistir a las familias de los barrios periféricos de la ciudad.

Actualmente, la sede ofrece una serie de talleres gratuitos que incluyen costura, bordado, crochet y el taller de "cocineritos" para niños. Ortiz explicó que, debido a las reglamentaciones vigentes, los grupos tienen un límite de 12 personas por clase. "Pueden ir quedando también en lista de espera y, a medida que se van desocupando los lugares, los vamos llamando para que ingresen", señaló. Además, se brindan clases de apoyo escolar para los niveles primario y secundario.

Durante su exposición, la referente de Cáritas describió el panorama social que perciben en el territorio. "Vemos muchas necesidades de la gente de los barrios. Se ve mucha gente sin trabajo y con las changas que hacen no llegan a fin de mes, entonces se nota que cada vez se suman más familias a venir a pedir ayuda", manifestó Ortiz.

Sobre la modalidad de asistencia, aclaró que la institución no cuenta con merendero ni comedor en sus instalaciones. Sin embargo, realizan la entrega de una bolsa de alimentos una vez al mes con productos básicos. "Es una pequeña ayuda, sabemos que tampoco eso le alcanza a la gente", reconoció.

Para sostener sus actividades, los días jueves se trabaja en la cocina para elaborar pan y prepizzas destinadas a la venta. En este marco, Ortiz invitó a la comunidad a colaborar, ya sea acercándose los martes y jueves de 15:00 a 18:00 o bajo la figura de "padrinos" para la compra de alimentos.

También destacó que en el taller de crochet se lleva adelante una campaña solidaria para confeccionar frazadas mediante la unión de cuadraditos tejidos, destinadas a pobladores de la zona rural.

Finalmente, se anunció el lanzamiento de la campaña de la colecta anual de Cáritas para el próximo 20 de mayo. Como parte de las actividades recaudatorias de la parroquia, en el mes de junio se realizará una venta de pollos.

Para este evento, solicitaron la colaboración de vecinos que deseen donar pollos para abaratar los costos de organización y maximizar lo recaudado. Los interesados en participar de los talleres o colaborar con la institución pueden comunicarse al teléfono que figura en los flyers informativos de la parroquia o dirigirse a la sede en los horarios mencionados.





M.G