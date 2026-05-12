Legislatura: presentan un proyecto de la UNPSJB para medir el impacto social y ambiental de las empresas

La Legislatura será sede este miércoles, 13 de abril, a las 9 horas, de la presentación de un innovador proyecto de investigación sobre “Contabilidad de Impactos” que contará con la presencia del vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna, y convocará a representantes del ámbito académico, profesionales de las Ciencias Económicas, docentes y estudiantes.



El proyecto tiene como objetivo analizar y desarrollar un marco conceptual y metodológico vinculado a la denominada “Contabilidad de Impactos”, entendida como un sistema de información ampliado orientado a identificar, medir y comunicar los impactos sociales y ambientales generados por las organizaciones, complementando los modelos contables tradicionales.



La investigación se desarrolla en la sede Trelew de la Facultad de Ciencias Económicas y es dirigida por el Mg. Gabriel Gustavo Trucco, profesor de la cátedra Contabilidad II.



La Unidad Ejecutora del proyecto está integrada por la contadora María del Carmen Asensio; el contador Gustavo Sebastián González González; y un equipo conformado por estudiantes de la carrera de Contador Público: Leonardo Jorge Barzini, Micaela Guadalupe Mateo, Jeremías Agustín Andrés Jaramillo, Lisette Yanet Garnica Escalante y Lautaro Schissler.



Entre los principales ejes de trabajo de la investigación se destacan el análisis de estándares internacionales sobre sostenibilidad y desempeño no financiero, la evaluación de metodologías de medición de impactos sociales y ambientales, el estudio de experiencias organizacionales y el abordaje de las implicancias educativas de estas herramientas en la formación universitaria del Contador Público.



En este marco, el proyecto busca contribuir al fortalecimiento del debate académico y profesional en torno a nuevas formas de información contable vinculadas a la sostenibilidad, la transparencia y la generación de valor social y ambiental, en articulación con los estándares internacionales emergentes y el contexto normativo argentino.