Histórico: por primera vez el Tribunal Electoral sesionó en la Legislatura del Chubut

Esta mañana, en la Sala de Plenarios de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, se vivió un hecho de significativa relevancia institucional para la vida democrática y electoral de la provincia ya que, por primera vez en 70 años de historia institucional, el Tribunal Electoral sesionó en la Casa de las Leyes.



Conforme a lo establecido en los artículos 259 y 260 de la Constitución Provincial y organizado de acuerdo con la Ley XII Nº 22, el Tribunal Electoral se encuentra integrado por cinco miembros: el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el procurador general, un juez de Primera Instancia y los vicepresidentes Primero y Segundo de la Legislatura Provincial; y su sede legal es la Legislatura del Chubut.



En este marco, el presidente Giacomone y los vocales del Tribunal Electoral, el Dr. Jorge Miquelarena, la Dra. Amorina Testino, el diputado Luis Juncos y la diputada Vanesa Abril trataron la totalidad del orden del día que incluyó diversos expedientes de reserva de nombre de partidos políticos provinciales y municipales en formación. El Secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, informó, en los términos de la ley vigente, la situación de cada uno.



En ese sentido también participaron de la audiencia en representación de “Chubut Somos Todos” Daniel Asciuto; y por los ciudadanos iniciadores de otros partidos Sergio Romero y Rodrigo Baigorria.



En la primera parte del encuentro, el vicegobernador Gustavo Menna destacó la importancia de este acontecimiento institucional, subrayando el valor del Tribunal Electoral como órgano fundamental para garantizar la transparencia, la legalidad y el correcto desarrollo de los procesos electorales en Chubut.



“Nos place que se esté cumpliendo el mandato constitucional por primera vez en toda la historia del Chubut, en estos 70 años de historia. Se trata de un dato sencillo pero trascendente”, expresó Menna, al dar la bienvenida a los integrantes del Tribunal Electoral y a los presentes.



Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone, también destacó el carácter trascendente de la jornada y sostuvo que la concreción de la sesión en el edificio legislativo constituye “un enorme orgullo y un honor”, al tratarse de la materialización de una manda constitucional largamente debatida.



La jornada concluyó con el cierre formal de la sesión del Tribunal Electoral, marcando un nuevo paso en el fortalecimiento institucional y democrático de la provincia del Chubut.