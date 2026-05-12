Taccetta gestiona un polo tecnológico, cultural y espiritual para Esquel

Tras el encuentro, Andino explicó que la iniciativa contempla una primera etapa exploratoria de aproximadamente seis meses y proyecta, para el próximo año, el inicio de la construcción de un templo con un anexo universitario. En este sentido, señaló que desde la entidad se avanzará en gestiones de vinculación con la Universidad del Chubut para avanzar en propuestas de formación y desarrollo académico vinculadas al proyecto.

Además, la propuesta incluye la creación de un laboratorio de innovación y espacios destinados a la elaboración artesanal y manufactura de artefactos budistas, una actividad que actualmente no cuenta con desarrollo en la región patagónica.

Desde la Fundación Conecta destacaron que el objetivo central es generar nuevas oportunidades para la comunidad local, promoviendo la creación de puestos de trabajo y fortaleciendo el perfil turístico de la ciudad. “La intención es movilizar el empleo y el turismo en Esquel, generando nuevas alternativas de desarrollo para la comunidad”, expresó Andino.

En relación al emplazamiento del proyecto, Andino indicó que actualmente se trabaja junto al municipio respecto a las normativas vigentes y seguidamente será la búsqueda y evaluación de un espacio adecuado para su concreción.

Cabe señalar que la Fundación Conecta desarrolla además programas vinculados a la alfabetización digital, fomentando el acceso a herramientas tecnológicas y la formación en sistemas informáticos. Paralelamente, impulsa iniciativas relacionadas con el bienestar, la salud y la meditación, orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mediante prácticas integrales.