10°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
12 de Mayo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Un nene quiso defender a su mamá de los golpes de su padre y recibió una feroz paliza

El hecho ocurrió en Sarmiento. El agresor tiene 26 años y fue detenido. La violencia fue ejercida durante más de dos años.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un nene recibió una golpiza de parte de su papá después de intentar defender a su mamá que estaba siendo agredida por él. La mujer hizo la denuncia y el acusado, de 26 años, terminó detenido.

 

El dramático episodio ocurrió a principios de enero en Sarmiento, y salió a la luz en las últimas horas, ya que este lunes se realizó la audiencia de apertura de investigación en la Oficina Judicial de la localidad.

 

Durante la citación, la Fiscalía formuló cargos contra el imputado por tres hechos de violencia de género y violencia familiar ocurridos entre mayo de 2025 y enero de 2026.

 

El primer episodio detallado por la Fiscalía, ocurrió el 8 de mayo del año pasado, cuando el acusado habría agredido a su expareja durante una discusión verbal, provocándole lesiones leves.

 

El segundo fue el 31 de diciembre de ese año. Según el relato de la víctima, el acusado la habría amenazado de muerte tras una pelea. Y el último y más grave, habría ocurrido el 11 de enero de este año.

 

La mujer denunció que su ex la atacó con golpes de puño dentro de la vivienda familiar y, en ese contexto, uno de sus hijos, menor de edad, intervino para defenderla, resultando también agredido por el acusado.

 

Como consecuencia de ese último episodio, el hombre permanece detenido con prisión preventiva desde el 13 de enero, mientras avanza la investigación judicial.

 

La Fiscalía solicitó que el hombre sea investigado como presunto autor de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de amenazas simples y amenazas agravadas por el uso de un arma, según el citado medio.

 

Las identidades de todos los involucrados se mantienen bajo resguardo. En el caso intervino la Asesoría de Familia debido a la existencia de menores de edad en situación de vulnerabilidad. La investigación continúa.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 José María Carrión se recibió de Guardaparque Universitario en Esquel
2
 QEPD: Carmen Espinoza
3
 “Me patiné la plata”, les dijo una preceptora a sus alumnos tras robarse el dinero para un viaje de estudios
4
 Tres hospitalizados tras el vuelco de un camión del SPLIF que cayó por el Piltriquitrón
5
 Sexo en el avión: qué le dijo el hombre a su esposa que lo esperaba en el aeropuerto
1
 Invitan a taller de percusión africana
2
 “Contabilidad de Impactos”: innovador proyecto se presenta en la Legislatura
3
 Continúa la Campaña de Vacunación de embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio
4
 Tres hospitalizados tras el vuelco de un camión del SPLIF que cayó por el Piltriquitrón
5
 Colorshop propone la construcción “desde el cimiento a la terminación” junto a Sinteplast
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -