Lago Puelo amplía el Censo Canino y suma jornadas en distintos barrios

La Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Lago Puelo anunció una nueva etapa del Censo Canino que se desarrollará durante mayo en distintos barrios de la localidad, con jornadas presenciales en Salones de Usos Múltiples.

La propuesta forma parte del relevamiento iniciado semanas atrás por el municipio para recopilar información sobre la cantidad de perros por hogar, su estado sanitario y otras condiciones vinculadas al bienestar animal.

En esta oportunidad, el operativo llegará a Golondrinas, Cerro Radal e Isla Norte, con atención de 10 a 13 horas.

Cronograma confirmado

Desde el área municipal detallaron las fechas previstas para cada sector:

SUM Golondrinas: Martes 19 de mayo.

SUM Cerro Radal: Miércoles 20 de mayo.

SUM Isla Norte: Jueves 21 de mayo.

Todas las jornadas se desarrollarán entre las 10 y las 13 horas.

El relevamiento está dirigido a personas que tengan uno o más perros, sin importar raza o edad de los animales.

Para qué se realiza el Censo Canino

Según explicaron desde el municipio, el objetivo principal es construir una base de datos que permita conocer con mayor precisión la población canina de Lago Puelo.

La información obtenida servirá para organizar futuras campañas de vacunación, jornadas de castración y otras acciones vinculadas al control sanitario y a la convivencia en espacios públicos.

Además, el relevamiento apunta a avanzar en estrategias relacionadas con la identificación de mascotas y la reducción de animales sueltos en la vía pública, una situación que desde hace tiempo genera preocupación en distintos sectores de la localidad.

Durante el registro se solicitarán datos sobre cantidad de perros por vivienda y aspectos vinculados a la salud de los animales, como vacunación o esterilización.

Un relevamiento que busca ampliar su alcance

El Censo Canino había comenzado inicialmente en las oficinas del área de Ambiente, ubicadas en la intersección de Roble Pellín y Amancay, con atención los lunes y miércoles por la mañana.

Ahora, el municipio decidió extender el operativo hacia distintos barrios para facilitar la participación vecinal y ampliar el alcance del relevamiento.

Desde el área remarcaron que la participación de los vecinos resulta fundamental para obtener datos representativos y avanzar luego con políticas públicas vinculadas a la tenencia responsable.

O.P.