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Por Redacción Red43

La Justicia ratificó penas en la causa por los incendios de Rawson

El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas y dejó firmes las penas dictadas en la causa por los incendios y disturbios ocurridos en Rawson durante 2021.
Por Redacción Red43

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó las condenas dictadas en la causa “Ministerio Público Fiscal s/ Incendios Rawson 2021” al declarar inadmisibles las impugnaciones extraordinarias presentadas por las defensas de dos de los condenados.

 

De esta manera, quedaron firmes las penas establecidas para Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, elevando a ocho el total de condenas definitivas dentro de la causa judicial vinculada a los incidentes ocurridos en Rawson durante 2021.

 

En su resolución, el máximo tribunal provincial ratificó la pena de cuatro años de prisión para Vargas, condenado por los delitos de incendio y hurto calificado en concurso material. También confirmó la condena de un año de prisión para Díaz, hallado responsable por daño calificado.

 

Las defensas, encabezadas por los abogados Abdón Omar Manyauik y Edgardo Oscar Romero, habían solicitado una reducción de las penas hasta el mínimo previsto por la ley. Para ello citaron el antecedente judicial conocido como “Barra”.

 

Sin embargo, el STJ rechazó ese planteo al considerar que ese precedente solo puede aplicarse cuando el juez de cesura desestima sin fundamentos los pedidos de la fiscalía, situación que —según señalaron los magistrados— no se dio en este caso.

 

Las condenas habían sido solicitadas por la fiscal jefe Florencia Gómez durante el proceso judicial.

 

 

 

R.G

 

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