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Por Redacción Red43

Capacitan auxiliares de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias en Trevelin

La Escuela Universitaria de Educación Profesional y Oficios, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Coop 16 de Octubre y la Municipalidad, plantean esta actividad conjunta.
Por Redacción Red43

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Se desarrolla la práctica de la capacitación en “Auxiliar de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias” en Trevelin.

 


En el marco de la articulación interinstitucional que dispuso la capacitación laboral, ahora los participantes continúan con la etapa de clases prácticas, donde pueden aplicar los conocimientos adquiridos y fortalecer su formación en un oficio.

 


La propuesta, que se lleva adelante en la Escuela N° 37 “Pedro Luis Sánchez”, tiene como objetivo potenciar la formación en oficios y promover la empleabilidad en la región mediante la generación de mano de obra especializada. La importante convocatoria refleja el interés de la comunidad por acceder a herramientas de capacitación que contribuyan al desarrollo laboral y productivo local.

 


Cabe señalar que la iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Escuela Universitaria de Educación Profesional y Oficios, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Cooperativa 16 de Octubre y la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, consolidando un modelo de formación basado en la articulación institucional y el fortalecimiento del desarrollo local.

 


El curso brinda una introducción a los fundamentos básicos de electricidad y están participando personas mayores de edad residentes en Trevelin y sus alrededores. Aunque inicialmente se dispusieron 100 cupos, la convocatoria superó ampliamente las expectativas con un total de 265 preinscripciones.

 


Durante las jornadas prácticas, los asistentes trabajan sobre instalaciones y procedimientos vinculados al ámbito domiciliario, incorporando herramientas y conocimientos fundamentales para desempeñarse en el rubro eléctrico.

 

SL

 

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