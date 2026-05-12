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12 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia presentó en Río Mayo y Río Senguer un nuevo modelo de gestión para ferias del libro

La propuesta impulsada por el Gobierno Provincial apunta a fortalecer la organización de estos encuentros culturales en localidades de menor densidad demográfica, optimizando recursos y promoviendo una mayor participación comunitaria.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, continúa avanzando en una agenda de trabajo territorial destinada a fortalecer la actividad cultural en distintas localidades del interior provincial.

 

En ese marco, el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié, encabezó una recorrida institucional por Río Mayo y Alto Río Senguer donde se desarrollaron reuniones con representantes municipales, referentes culturales y miembros de bibliotecas populares para presentar un nuevo modelo de gestión destinado a la realización de ferias del libro en localidades de menor densidad demográfica.

 

La propuesta impulsada por el Gobierno Provincial busca optimizar recursos, fortalecer el impacto comunitario de estos encuentros y promover una mayor participación de actores locales en la organización de las actividades culturales.

 

En Río Mayo participaron del encuentro concejales de la localidad, representantes del área de Cultura y referentes de la Biblioteca Popular local, quienes además compartieron distintas necesidades y propuestas orientadas a fortalecer el acceso a la cultura y consolidar espacios de participación comunitaria.

 

La agenda continuó en Alto Río Senguer, donde se mantuvo una reunión con la secretaria de Desarrollo Social, Paola Pruesing, y representantes del área cultural local. Allí, además de abordar la temática vinculada a las ferias del libro, se trabajó sobre iniciativas destinadas a recuperar espacios para la Biblioteca Popular y ampliar la oferta de talleres y actividades culturales para la comunidad.

 

Estas acciones forman parte de una política de presencia activa en el territorio, orientada a construir propuestas culturales acordes a las necesidades y características de cada localidad de la provincia, fortaleciendo el trabajo articulado con municipios, instituciones y referentes culturales de toda la región.

 

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