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Por Redacción Red43

Por una herida en un pulmón, Nathalia debe seguir esperando: no pudieron conectarla al corazón artificial

La operación se iba a realizar en Buenos Aires. Con el sofisticado aparato la joven podía esperar la aparición de un donante. No hay fecha para un nuevo intento.
Por Redacción Red43

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Nathalia Uribe es la joven que está internada en un centro de alta complejidad de Buenos Aires y en la lista de “emergencia nacional”. Ayer martes estaba prevista una operación de alto riesgo: la conexión a un equipo externo que cumplirá las funciones de ese órgano. Pero a último momento, los médicos decidieron postergarla. ¿Qué pasó?

 

 Según contó su hermana Cintia, la medida se adoptó porque encontraron “una herida” en el pulmón de Nathy, y antes de proceder a la intervención hay que sanarla.

 

Nathalia padece una insuficiencia grave del músculo cardíaco y según lo que han comentado sus familiares, el órgano ya no puede cumplir la función de bombear sangre al resto del cuerpo. Por esa situación, está conectada a un equipo Ecmo – VA, un dispositivo de asistencia ventricular que ayuda al órgano para seguir funcionando.

 

La evaluación que realizaron los integrantes del equipo médico es que Nathy necesita un aparato más sofisticado, que directamente reemplace al órgano hasta que aparezca un donante. El Berlín Heart Excor es el instrumental indicado, pero requiere de una operación compleja para poder conectarlo a la paciente. Por eso por ahora, la colocación del corazón artificial se demora. “Seguimos pidiendo por ella y que Dios le de fuerzas”, manifestaron desde el entorno familiar.

 

 

 

 

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