Fabiana Vázquez vuelve a Desarrollo Humano de Esquel

Fabiana Vázquez, exfuncionaria municipal en la gestión de Sergio Ongarato, y exconcejal de Juntos por el Cambio, vuelve al área de Desarrollo Humano.

El transcendido fue confirmado por Pablo Larregui, responsable de dicho espacio, en un programa de modificaciones en cargos que apuntan a optimizar la respuesta la comunidad.

Es de destacar que Desarrollo Humano es el espacio que anteriormente se llamaba "Desarrollo Social", donde se había desempeñado la funcionaria, proveniente del radicalismo.

SL