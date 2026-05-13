Enfermedades y mentiras: cómo hizo la preceptora para “patinarse” la plata de un viaje de estudios

Durante más de un año, un proyecto colectivo de estudiantes y familias fue un sueño. Pero todo terminó en una denuncia penal por presunta estafa. En las últimas horas se conoció una grave denuncia, en la que acusan a una preceptora de quedarse con el dinero destinado al viaje educativo que alumnos de sexto año debían realizar a la Patagonia. “Me lo patiné todo”, fue la frase de la mujer que en poco tiempo se hizo viral al igual que el caso.

Según denunciaron las familias, no se trataba solamente de cuotas pagadas por los padres. Buena parte de los fondos surgieron de rifas, ventas de comida y distintas actividades organizadas por los propios estudiantes durante fines de semana completos.

Ahora, más de 35 familias de la Escuela Técnica N°1 de Bragado, aseguran haber sido perjudicadas económicamente y avanzan con acciones judiciales contra la mujer, identificada como S. S. F., quien además trabajaba hace varios años dentro de la institución. La causa ya comenzó a ser investigada por la Justicia de Mercedes y el monto bajo sospecha ronda los u$s50.000.

Según relataron familiares de los estudiantes, la escuela utilizaba desde 2018 una modalidad propia para organizar los viajes educativos, sin contratar agencias externas. Esa dinámica ya había sido aplicada anteriormente con otros cursos y, hasta ahora, nunca se habían registrado problemas.

En este caso, el grupo de sexto año tenía previsto viajar entre octubre y noviembre del año pasado rumbo a la localidad de El Bolsón. Sin embargo, cuando llegó la fecha programada, la persona encargada de administrar el dinero informó que el viaje debía suspenderse debido a supuestos inconvenientes con la aerolínea.

Con el paso de los meses, las familias comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Según explicó Delfina, hermana de uno de los alumnos afectados, luego descubrieron que la explicación vinculada a la empresa aérea no era cierta y que incluso se habrían presentado documentos falsificados para justificar la cancelación. “Falsificó los documentos de la aerolínea”, sostuvo la joven al relatar lo ocurrido.

Después del receso escolar, la situación volvió a tensarse. La preceptora informó que el viaje finalmente se realizaría en abril. Pero poco tiempo después comunicó que había perdido el teléfono institucional donde se encontraba el grupo de WhatsApp vinculado a la organización.

Más adelante, tomó licencia por una supuesta enfermedad y dejó de responder consultas de familias y directivos. Frente a la falta total de explicaciones, autoridades de la escuela decidieron presentarse personalmente en el domicilio de la mujer.

Fue allí, según denunciaron las familias, donde ocurrió la confesión que terminó detonando el escándalo. “Ahí ella les terminó confesando que se patinó la plata”, relató Delfina.

El viaje tenía un costo aproximado de u$s1300 por estudiante y ya había sido abonado completamente por 38 chicos. Además, otras familias también habían realizado pagos parciales antes de abandonar el proyecto por dificultades económicas.

Uno de los aspectos que más indignación generó entre padres y alumnos aparece relacionado con el enorme esfuerzo realizado para reunir el dinero. Según explicaron los denunciantes, los estudiantes participaron durante más de un año en distintas actividades solidarias y eventos organizados para recaudar fondos.

Las familias vendieron rifas, comidas, bonos contribución y trabajaron todos los fines de semana para sostener el viaje. Por eso, el impacto emocional dentro de la comunidad educativa fue todavía mayor. “Hace 15 años que trabajaba en la escuela. Estuvo con las familias vendiendo tortas”, expresó Delfina.

Los padres ya mantuvieron reuniones con abogados y anunciaron que avanzarán tanto con una denuncia penal como con una demanda civil por estafa. Además, pedirán el apartamiento de la preceptora acusada y también de su esposo, quien trabaja en el mismo establecimiento educativo. “Hasta ahora no recibimos disculpas públicas ni explicaciones”, lamentó la hermana de uno de los estudiantes afectados.