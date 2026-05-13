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13 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Museos de toda la Comarca abrirán sus puertas con actividades especiales durante tres días

La propuesta cultural se desarrollará entre el 16 y el 18 de mayo en Cholila, Leleque, El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo y El Bolsón, con recorridos, charlas y actividades especiales por el Día Internacional de los Museos.
Por Redacción Red43

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La Comarca Andina se prepara para la realización del Primer Circuito de Museos 42° Sur. La propuesta se desarrollará entre el 16 y el 18 de mayo en distintas localidades del corredor andino norpatagónico, en el marco del Día Internacional de los Museos.

 

La iniciativa está impulsada por espacios culturales de la zona junto al Consejo Internacional de Museos, organismo que este año propone el lema “Museos uniendo un mundo dividido”.

 

Durante tres jornadas habrá actividades en Cholila, Leleque, El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo y El Bolsón, con propuestas vinculadas a la memoria, la ciencia, el arte y las historias de los antiguos pobladores.

 

 

Tres días para recorrer museos y espacios patrimoniales

El circuito comenzará el sábado 16 de mayo con actividades en Cholila y Leleque. En el Museo Bar La Legal habrá una charla sobre Butch Cassidy entre las 12 y las 13 horas, mientras que el Museo de Ciencias Naturales y Paleontología ofrecerá una visita guiada y una actividad sobre gigantismo en especies prehistóricas.

 

Ese mismo día, el Museo Leleque abrirá sus cuatro salas con una exhibición especial desde las 17 horas.

 

El domingo 17 será el turno de El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo. En El Maitén, el Museo Ferroviario La Trochita realizará recorridos por el museo y talleres ferroviarios.

 

 

Más tarde, el Museo de Antiguos Pobladores ofrecerá una recorrida abierta al público, mientras que en Lago Puelo se desarrollará una de las actividades más vinculadas a la identidad de la cordillera.

 

Desde las 17.30, el Museo Memoria del Bosque presentará “Mitos y leyendas de los pioneros llegados desde Chile”, una propuesta ambientada como fogón para compartir relatos transmitidos entre generaciones. La actividad será gratuita y quienes deseen participar podrán inscribirse vía WhatsApp al +54 9 2944 14-1353.

 

El Bolsón cerrará el circuito con recorridos y nuevas muestras

Las actividades finalizarán el lunes 18 en El Bolsón con propuestas en distintos espacios culturales de la ciudad.

 

 

A las 17 horas, el Museo de Arte e Historia de El Bolsón realizará una charla sobre el origen del museo y el trabajo que se desarrolla actualmente dentro del espacio.

 

Luego, el Museo Hotel Piltriquitrón ofrecerá una recorrida junto a referentes del establecimiento, mientras que el Geomuseo Eduardo Lucio llevará adelante una actividad colaborativa para el diseño de la muestra de invierno 2026 titulada “Ágatas Patagónicas”.

 

Varias de las actividades serán gratuitas y otras tendrán un valor de entrada accesible, con el objetivo de acercar al público a espacios que forman parte de la historia y la identidad cultural de la cordillera.

 

 

O.P.

 

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