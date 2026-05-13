Demoraron a un hombre tras un episodio de exhibicionismo en el Bar Argentino

El comisario Emir Azócar brindó detalles sobre un hecho ocurrido durante la noche del martes en el Bar Argentino, donde un hombre fue demorado luego de protagonizar exhibiciones obscenas frente a las trabajadoras del lugar.

“Efectivamente, tuvimos un hecho anoche alrededor de las 23:00 hs. Se intervino en el Bar Argentino con motivo de un requerimiento”, explicó el jefe policial.

Según relató, las dos empleadas que se encontraban atendiendo la barra llamaron al 101 para pedir presencia policial. “Había comenzado en su momento a hacer exhibiciones obscenas, tomándose las partes íntimas en frente de ellas, por lo que esto le causó no solo un temor, sino aparte el repudio”, señaló.

Azócar indicó que cuando el personal arribó al lugar, el hombre ya se encontraba afuera del local. “Esta persona ya estaba fuera del local y no estaba en flagrancia con la contravención, pero el personal lo identifica y le recibe la denuncia a las personas que se sintieron damnificadas y víctimas de esta situación”, detalló.

Sin embargo, cerca de una hora más tarde volvió a registrarse un nuevo llamado. “Nuevamente se requería la presencia en virtud de que esta persona estaba nuevamente en el local, por lo que se procedió a la demora y traslado a esta dependencia”, afirmó.

En ese contexto, explicó que se iniciaron actuaciones “en principio por la contravención y con intervención del Ministerio Público Fiscal”.

Consultado sobre la situación judicial del involucrado, Azócar aclaró: “Fue demorado y recuperó la libertad”. Además, confirmó que se trata de “una persona mayor de edad”.

El comisario también indicó que, de acuerdo al relato de las empleadas, el sujeto “es un cliente habitual” del lugar y que “es la primera vez que hay una intervención policial por un hecho de esta característica”.

R.G