Los Palmeras llegan a Bariloche para un evento benéfico

Bariloche se prepara para recibir a Los Palmeras en una noche que combinará música popular, artistas locales y un fuerte fin solidario.

El reconocido grupo santafesino se presentará el próximo 30 de mayo en el gimnasio Pedro Estremador, en el marco de un evento a beneficio de la Fundación Tu Sueño No Camina Solo.

El trabajo de la fundación está orientado a discapacidad, salud mental y consumo problemático.

La venta de entradas ya está disponible a través de entrada1.com. Allí se puede buscar el evento como “Los Palmeras, una noche para salvar vidas”, donde figura la información correspondiente para adquirir los tickets.



Además del show central, la jornada contará con una importante participación de artistas locales: estarán presentes el Ballet El Redomon, el Círculo Chileno Gabriela Mistral, la artista Marilina Ramírez y su banda Refugiados, entre otras propuestas.