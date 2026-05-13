El IPV recorrerá localidades cordilleranas para atender trámites y consultas sobre viviendas

El Instituto Provincial de la Vivienda realizará la próxima semana una recorrida por distintas localidades de la cordillera chubutense con el objetivo de brindar atención presencial a adjudicatarios y vecinos que necesiten realizar trámites vinculados a viviendas.

La agenda incluye visitas a Gobernador Costa, El Maitén, Epuyén y Esquel entre el 18 y el 22 de mayo. Según informó el organismo, la intención es acercar la atención administrativa a vecinos de distintas localidades para evitar traslados y facilitar gestiones relacionadas con viviendas sociales.

Entre los trámites que podrán realizarse figuran consultas sobre estado de deuda, cancelación de cuotas, actualización de datos personales para inscripciones y otras gestiones administrativas.

Cómo será el recorrido del IPV

La atención comenzará el lunes 18 de mayo en Gobernador Costa. Allí, personal del IPV atenderá de 12 a 17 horas en las oficinas de Punto Digital.

El martes 19 el operativo continuará en El Maitén. La atención será de 10 a 15 horas en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en la esquina de Almirante Brown y Pecoraro.

Luego, el miércoles 20 de mayo, el organismo llegará a Epuyén. En esa localidad, los vecinos podrán acercarse entre las 10 y las 16 horas a las oficinas de Punto Digital, dentro de la Terminal de Ómnibus.

Finalmente, las jornadas cerrarán en Esquel los días jueves 21 y viernes 22 de mayo. En ambos casos, la atención será de 8 a 14 horas en la delegación del IPV ubicada sobre calle Darwin 479, primer piso.

Qué trámites podrán realizarse

Desde el organismo provincial indicaron que la atención estará orientada principalmente a personas adjudicatarias de viviendas y a quienes tengan trámites pendientes relacionados con planes habitacionales.

Entre las consultas más frecuentes aparecen los pedidos de información sobre deudas, regularización de cuotas, cancelaciones y actualización de documentación para inscripciones.

También se brindará asesoramiento sobre distintos expedientes y situaciones administrativas vinculadas a viviendas adjudicadas por el Estado provincial.

O.P.