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13 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

El IPV recorrerá localidades cordilleranas para atender trámites y consultas sobre viviendas

El organismo provincial estará la próxima semana en El Maitén, Epuyén, Esquel y Gobernador Costa. Se podrán realizar consultas vinculadas a cuotas, deudas, inscripciones y actualización de datos.
Por Redacción Red43

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El Instituto Provincial de la Vivienda realizará la próxima semana una recorrida por distintas localidades de la cordillera chubutense con el objetivo de brindar atención presencial a adjudicatarios y vecinos que necesiten realizar trámites vinculados a viviendas.

 

La agenda incluye visitas a Gobernador Costa, El Maitén, Epuyén y Esquel entre el 18 y el 22 de mayo. Según informó el organismo, la intención es acercar la atención administrativa a vecinos de distintas localidades para evitar traslados y facilitar gestiones relacionadas con viviendas sociales.

 

Entre los trámites que podrán realizarse figuran consultas sobre estado de deuda, cancelación de cuotas, actualización de datos personales para inscripciones y otras gestiones administrativas.

 

 

Cómo será el recorrido del IPV

La atención comenzará el lunes 18 de mayo en Gobernador Costa. Allí, personal del IPV atenderá de 12 a 17 horas en las oficinas de Punto Digital.

 

El martes 19 el operativo continuará en El Maitén. La atención será de 10 a 15 horas en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en la esquina de Almirante Brown y Pecoraro.

 

Luego, el miércoles 20 de mayo, el organismo llegará a Epuyén. En esa localidad, los vecinos podrán acercarse entre las 10 y las 16 horas a las oficinas de Punto Digital, dentro de la Terminal de Ómnibus.

 

 

Finalmente, las jornadas cerrarán en Esquel los días jueves 21 y viernes 22 de mayo. En ambos casos, la atención será de 8 a 14 horas en la delegación del IPV ubicada sobre calle Darwin 479, primer piso.

 

Qué trámites podrán realizarse

Desde el organismo provincial indicaron que la atención estará orientada principalmente a personas adjudicatarias de viviendas y a quienes tengan trámites pendientes relacionados con planes habitacionales.

 

Entre las consultas más frecuentes aparecen los pedidos de información sobre deudas, regularización de cuotas, cancelaciones y actualización de documentación para inscripciones.

 

 

También se brindará asesoramiento sobre distintos expedientes y situaciones administrativas vinculadas a viviendas adjudicadas por el Estado provincial.

 

 

 

 

O.P.

 

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