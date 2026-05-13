Esquel: avanzan las obras de construcción y reparación de garitas de colectivos

La Municipalidad de Esquel avanza con obras de infraestructura urbana destinadas a mejorar los espacios de espera del transporte público en distintos sectores de la ciudad. A través de la secreataría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, se lleva adelante la construcción de nuevas garitas para brindar mayor comodidad y resguardo a los vecinos y vecinas que utilizan el servicio diariamente.

El secretario del área, Juan Carlos Fonseca, informó que actualmente los operarios municipales se encuentran finalizando una nueva garita en el barrio 28 de Junio, ubicada en la intersección de las calles Concejal Gaffet y Cambaceres. Asimismo, adelantó que próximamente comenzará la instalación de otra estructura sobre calle Avellaneda, dando continuidad al plan de mejoramiento de paradas urbanas.

En paralelo, el municipio también ejecutará tareas de reparación y puesta en valor de distintas garitas emplazadas sobre Avenida Holdich, con el objetivo de optimizar las condiciones de seguridad y confort para los usuarios del transporte público.

Cabe destacar que las obras son desarrolladas íntegramente por personal municipal dependiente de la Municipalidad de Esquel, que lleva adelante trabajos de albañilería, soldadura y colocación de techos, con el claro compromiso de la gestión del intendente Matías Taccetta con el fortalecimiento de la infraestructura urbana y el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad.