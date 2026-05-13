Todo listo para el Desafío Capri: acreditaciones este viernes en Alfa Fitness

La cuenta regresiva llegó a su fin. Esquel se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva con una nueva edición del Desafío Capri, la competencia de trail running que año tras año se consolida como una de las más atractivas de la Patagonia. Para esta oportunidad, la organización confirmó un éxito total en la convocatoria, superando los 400 inscriptos que llegarán desde distintos puntos de la provincia y el país para desafiar los exigentes circuitos locales.

La carrera, que se destaca por sus imponentes paisajes y la calidez de la comunidad deportiva, promete ser un espectáculo único tanto para los atletas de élite como para aquellos que recién se inician en la disciplina.

Acreditaciones: todo lo que tenés que saber

El primer paso para los corredores será el proceso de acreditación, donde se entregará el kit oficial y se realizarán los controles administrativos correspondientes.

Fecha: Viernes 15 de mayo.

Lugar: Alfa Fitness, ubicado en Rivadavia 731.

Horarios: Por la mañana: de 10:00 a 13:00 hs y por la tarde/noche: de 14:30 a 21:00 hs.

Desde la organización recordaron que es de carácter obligatorio presentarse con la siguiente documentación para poder retirar el kit:

Certificado médico (original o copia certificada).

Deslinde de responsabilidad debidamente firmado.

¿Cómo llegar a Alfa Fitness?

Para quienes no residen en la ciudad o no conocen la ubicación, Alfa Fitness se encuentra en pleno centro de Esquel, sobre la calle Rivadavia al 700, entre las calles 25 de Mayo y Roca. Es un punto de fácil acceso y cuenta con una amplia oferta de servicios en las cercanías.

Además de la entrega de números y chips, el lugar de acreditación contará con stands y sorpresas para recibir a todos los corredores con la mejor energía previa a la largada.

Este fin de semana, la montaña vuelve a ser el escenario principal de una de las competencias más emocionantes del trail running.





M.G











