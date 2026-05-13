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Por Redacción Red43

¿Tenes experiencia hablando en público y querés mejorar? Lanzan taller de oratoria y liderazgo con un desafío mayor

El taller tiene una duración de 8 encuentros a lo largo de los meses de junio y julio, será en el Centro Cultural Esquel Melipal y contará con certificación. Si te gustaría desafiarte, leé hasta el final de la nota.
Por Redacción Red43

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Denominado "Voces con propósito", este espacio busca brindar herramientas para erradicar muletillas, generar presentaciones atractivas y trabajar la imagen profesional de los destinatarios.

"Apuntamos a un taller un poco más avanzado al que damos habitualmente, esta vez con 8 encuentros en lugar de 4 y con herramientas más específicas para brindar seguridad a quienes ya tienen experiencia. Hay temas vinculados al liderazgo, la comunicación escénica, la potencia de la voz y la imagen profesional", destacó Yago Miguens uno de los organizadores. 

 

Temas:

-Propositos y estrategias al hablar frente a público.

-Retórica y cuidados de la voz

-Estilo, imagen personal e imagen profesional.

-Storytelling

-Presencia escénica y comunicación no verbal.

-Retórica para discursos y presentaciones.
 

 

Un desafío mayor, con público real

 

Según expresaron los organizadores, la idea es formar oradores que tengan ganas de algo más ambicioso que solo un taller: "Soñamos con hacer un encuentro de oradores a fin de año, donde solo las personas que se sientan confiadas puedan exponer sobre una temática frente a un grupo real, al estilo TEDx", afirmaron.

 

Esta propusta, contaría con público real y aproximadamente 70 asistenes, contaría con recursos ténicos como micrófono, luces y transmisión en vivo.

 

Fechas:

Los dias 6, 13, 20 y 27 de Junio.

Los días 4, 11, 18 y 25 de julio. 

 

Lugar:

Centro Cultural Esquel Melipal. 

 

Coordinan:

Facundo Miranda Justo y Yago Miguens - Locutores Nacionales.

 

Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6YO6cZ4VbPIhfFqS0QHWE2lxtkz4QWH90jBaOm3v-9iFvw/viewform?usp=sharing&ouid=108792310274745534150

Contacto: wa.me/+542945509768

 

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