¿Tenes experiencia hablando en público y querés mejorar? Lanzan taller de oratoria y liderazgo con un desafío mayor

Denominado "Voces con propósito", este espacio busca brindar herramientas para erradicar muletillas, generar presentaciones atractivas y trabajar la imagen profesional de los destinatarios.



"Apuntamos a un taller un poco más avanzado al que damos habitualmente, esta vez con 8 encuentros en lugar de 4 y con herramientas más específicas para brindar seguridad a quienes ya tienen experiencia. Hay temas vinculados al liderazgo, la comunicación escénica, la potencia de la voz y la imagen profesional", destacó Yago Miguens uno de los organizadores.

Temas:



-Propositos y estrategias al hablar frente a público.



-Retórica y cuidados de la voz



-Estilo, imagen personal e imagen profesional.



-Storytelling



-Presencia escénica y comunicación no verbal.



-Retórica para discursos y presentaciones.



Un desafío mayor, con público real

Según expresaron los organizadores, la idea es formar oradores que tengan ganas de algo más ambicioso que solo un taller: "Soñamos con hacer un encuentro de oradores a fin de año, donde solo las personas que se sientan confiadas puedan exponer sobre una temática frente a un grupo real, al estilo TEDx", afirmaron.

Esta propusta, contaría con público real y aproximadamente 70 asistenes, contaría con recursos ténicos como micrófono, luces y transmisión en vivo.

Fechas:



Los dias 6, 13, 20 y 27 de Junio.



Los días 4, 11, 18 y 25 de julio.

Lugar:



Centro Cultural Esquel Melipal.

Coordinan:



Facundo Miranda Justo y Yago Miguens - Locutores Nacionales.

Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6YO6cZ4VbPIhfFqS0QHWE2lxtkz4QWH90jBaOm3v-9iFvw/viewform?usp=sharing&ouid=108792310274745534150



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