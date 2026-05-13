Piden condena para dos policías acusados de falsear información

La Justicia de Río Negro realizó este martes un juicio oral y público contra dos integrantes de la Policía de Río Negro acusados de incorporar información falsa en el libro de parte diario de la Subcomisaría 73 de Ñorquinco. La Fiscalía solicitó que ambos sean declarados culpables por los delitos de falsedad ideológica agravada y tentativa de fraude contra la administración pública.

La causa se remonta al 3 de febrero de 2024. Según expuso el Ministerio Público Fiscal durante el debate, uno de los imputados dejó asentado en el libro oficial que un efectivo policial se encontraba prestando servicio a las 10:35 de esa mañana. Sin embargo, la investigación determinó que el agente estaba demorado en la Comisaría de El Maitén desde las 4:40 hasta las 10:45 de ese mismo día.

De acuerdo con la acusación, la maniobra habría sido ordenada por la otra imputada, quien estaba a cargo de la dependencia policial. Para la Fiscalía, el objetivo era evitar consecuencias administrativas para el efectivo ausente, entre ellas posibles sanciones internas y descuentos salariales.

Qué sostuvo la Fiscalía durante el juicio

Durante los alegatos de cierre, el fiscal remarcó que en la guardia de la Subcomisaría 73 sólo había tres agentes asignados, por lo que consideró imposible que la ausencia del efectivo pasara inadvertida.

Además, señaló que el libro de parte diario constituye un instrumento público de carácter permanente, donde deben registrarse con precisión todos los hechos y movimientos ocurridos dentro de la dependencia policial.

La irregularidad comenzó a investigarse luego de que superiores tomaran conocimiento de una demora contravencional ocurrida en Chubut. A partir de ese episodio se iniciaron actuaciones administrativas y posteriormente una investigación penal.

Seis testigos y pericias durante el debate

En el juicio declararon seis testigos presentados por la Fiscalía. Entre ellos estuvo un subcomisario que al momento de los hechos cumplía funciones como oficial de servicio de la Subcomisaría 73 de Ñorquinco.

También brindaron testimonio integrantes del Gabinete de Criminalística de El Bolsón, personal de la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal, representantes del Departamento de Liquidación de Sueldos de la Policía de Río Negro y un perito calígrafo oficial del Superior Tribunal de Justicia.

Según sostuvo el Ministerio Público Fiscal, las conductas investigadas encuadran en los delitos de falsedad ideológica agravada por haber sido cometida por funcionarios públicos con abuso de sus funciones, en concurso ideal con fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa.

La defensa pidió la absolución

Los dos acusados fueron asistidos por defensores particulares, quienes rechazaron la acusación y sostuvieron que durante el debate no pudo acreditarse una maniobra deliberada para incorporar información falsa en el libro de guardia.

En sus alegatos, afirmaron además que no existió intención de perjudicar a la administración pública ni de beneficiar de manera indebida al efectivo ausente, por lo que solicitaron la absolución de ambos imputados.

Tras finalizar la audiencia, el magistrado dio por concluido el debate y adelantó que el veredicto será comunicado en una próxima audiencia, que podría desarrollarse de manera virtual mediante la plataforma Zoom.

O.P.