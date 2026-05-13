Atención Esquel: un corte de luz afectará parte de la ciudad este jueves

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa a sus usuarios/as de energía eléctrica de Esquel que durante el día jueves 14 de mayo de 2026 se realizará un corte en el suministro eléctrico.

El corte se debe al mantenimiento de sub-estación transformadora y poda preventiva en Media Tensión en zona urbana.

Será este jueves en el horario de 11:30 a 14:00 horas y afectará la sección desde av. Fontana hasta calle Brown, entre Don Bosco y Roberts.

Se realizará tareas en Calle Desalojo del 37 entre Av. Fontana y Brown.

Se solicita a la población respetar la señalización dispuesta y mantener despejada el área dispuesta a los equipos de trabajo, a fin de garantizar condiciones seguras y eficientes para la ejecución de las tareas.