Esquel: lanzan el proceso administrativo para nuevas obras en Altos de la Cascada

La Municipalidad de Esquel informa que se dispuso la apertura del registro de oposición para la ejecución de la obra de cordón cuneta y adoquinado en calles del barrio Altos de la Cascada.

La medida se enmarca en el cumplimiento de la normativa vigente y tiene como objetivo garantizar la participación de los frentistas comprendidos en el sector alcanzado por el proyecto.

El área incluida corresponde a Chacra 3, Macizo 91, abarcando las manzanas 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 92, 93, 94, 100 y 101 del barrio Altos de la Cascada.

Desde el municipio se destaca que, en caso de no registrarse oposición o que las presentaciones no alcancen el porcentaje establecido por ordenanza, se avanzará con la declaración de utilidad pública de las obras, permitiendo así su ejecución.

El registro de oposición permanecerá habilitado durante 30 días corridos en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Esquel, donde los vecinos frentistas podrán realizar las presentaciones correspondientes.