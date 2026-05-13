La emocionante historia de Roma, la perrita que encontró un hogar tras un rescate difícil

La organización proteccionista FADAES compartió una de las noticias más esperadas por la comunidad: Roma, la perrita que se convirtió en un símbolo de superación tras un rescate sumamente complejo, finalmente fue adoptada y ya forma parte de un hogar amoroso.

Desde la entidad explicaron que, aunque Roma cautivó a muchos desde el primer momento, su proceso de recuperación fue "agotador". El animal no solo había sufrido el abandono, sino que cargaba con una historia de maltrato y una nula socialización con el entorno, lo que le generó profundos traumas que requirieron un trabajo paciente y constante por parte de los voluntarios.

Afortunadamente, el esfuerzo valió la pena y hoy Roma vive rodeada de la calidez y atención que siempre mereció. "Le queremos agradecer a todos los que se preocuparon, le acercaron regalitos y colaboraron con ella", expresaron desde FADAES, extendiendo el agradecimiento a la nueva familia por abrirle las puertas de su casa.

Sin embargo, el anuncio también llegó acompañado de un fuerte llamado a la reflexión sobre la tenencia responsable. Desde la organización fueron categóricos al pedir que se termine con la práctica de "tener animales por tener".

"Si no pueden brindarle una buena calidad de vida, tiempo y atención, NO tengan; no es una obligación", remarcaron, insistiendo en que los animales son seres que requieren un compromiso real y no deben ser tratados como objetos descartables. "Que seas muy feliz, pequeña", concluyeron en su despedida a Roma, quien hoy comienza una nueva etapa lejos del miedo.





M.G