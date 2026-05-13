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13 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: hoy habrá un corte de energía programado

La Cooperativa 16 de Octubre informó que la interrupción del servicio será de 9:00 a 11:00 hs por tareas de poda preventiva. Afectará sectores de Trevelin y zonas rurales.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que este miércoles 13 de mayo se realizará un corte programado de energía eléctrica en Trevelin y zonas rurales.

 

Según indicaron, la interrupción del suministro se llevará adelante entre las 9:00 y las 11:00 horas debido a tareas de podas preventivas.

 

Los sectores afectados serán la Ruta Provincial N° 71, el área de acceso al Parque Nacional Los Alerces (Portada Centro) y el Loteo Turcato.

 

Desde la cooperativa solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante el horario previsto para el corte.

 

 

 

R.G

 

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