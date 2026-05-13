Trevelin: hoy habrá un corte de energía programado

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que este miércoles 13 de mayo se realizará un corte programado de energía eléctrica en Trevelin y zonas rurales.

Según indicaron, la interrupción del suministro se llevará adelante entre las 9:00 y las 11:00 horas debido a tareas de podas preventivas.

Los sectores afectados serán la Ruta Provincial N° 71, el área de acceso al Parque Nacional Los Alerces (Portada Centro) y el Loteo Turcato.

Desde la cooperativa solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante el horario previsto para el corte.

R.G