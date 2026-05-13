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13 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo realizaron una salida de campo al Aeropuerto

Estuvieron acompañados por los docentes Florencia Andolfatti, quien dicta la materia Prácticas Profesionales II, y Mariano Riquelme, a cargo de la materia Servicios Turísticos.
Por Redacción Red43

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Estudiantes de segundo año de la Tecnicatura Superior en Turismo realizaron una salida de campo al Aeropuerto de Esquel.

 


Durante la visita, se explicó el funcionamiento operativo del aeropuerto, profundizando en el equipamiento técnico utilizado en el edificio y las normativas de seguridad vigentes que rigen la actividad aeroportuaria.

 

El pasado lunes, la actividad fue acompañada por los docentes Florencia Andolfatti, quien dicta la materia Prácticas Profesionales II, y Mariano Riquelme, a cargo de la materia Servicios Turísticos, quienes agradecen al equipo de Aeropuertos Argentina, al Jefe de Base Sergio Tomaselli, a Diego Sebastián Acevedo, a Federico Trivini y a María Colemil, "por su excelente predisposición y el cálido recibimiento en las instalaciones".

 


También participó el equipo de bomberos de la ANAC (aviación civil argentina) compartiendo una charla sobre su función en el aeropuerto, también al piloto de Aerolíneas Argentinas por permitir el ingreso a la aeronave, y a José Mateo por las fotografías tomadas. Una experiencia enriquecedora para futuros Técnicos en Turismo. 

 

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