Luego de un año de mucho silencio, vuelven a rugir los motores en el Kartódromo de Esquel

La nueva comisión directiva, al mando de Martin Gough, puso manos a la obra para que este segundo semestre pueda desarrollase de manera normal el campeonato de karting cordillerano y para ello, con un grupo de voluntarios, reacondicionaron el lugar e incentivaron sobre todo a los más chicos para que se suban al karting fortaleciendo la escuelita.

Claro que ahora el paso fundamental es arrancar el campeonato, que ya tiene un calendario establecido y que dependerá de que los pilotos estén en condiciones de participar y que, sobre todo, el tiempo acompañe.

Este domingo, entre las 15 y las 17 horas, habrá pruebas libres y para ellos los pilotos deberán inscribirse en la jornada de este jueves en el local comercial de Service Esquel siendo el requisito obligatorio presentar la licencia médica vigente 2026.

Señalemos que la temporada 2026 del karting cordillerano comenzará el domingo 14 de junio y terminará el domingo 13 de diciembre, según lo informo la AVOCH.

La idea es tener una fecha a mediados de cada mes, haciendo la salvedad que en septiembre y en octubre habrá fecha doble, completando de esta manera un calendario de nueve fechas.