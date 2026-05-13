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Por Redacción Red43

Patagonia Sublime: panificados sin TACC hechos por una familia que sabe del tema

Santiago partió de la necesidad de sus hermanos y madre al ser celiacos, y creó un emprendimiento destinado a cuidar la alimentación con productos frescos y los mejores ingredientes.
Por Redacción Red43

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Santiago Lima es el dueño de Patagonia Sublime, emprendimiento de panificados sin TACC. 

 


La problemática surge en su propia familia, donde la celiaquía se heredó y con ella los cuidados alimenticios: “Mi mamá es celíaca, es una enfermedad que pasa a través de los genes, somos cuatro hijos celíacos de cinco, así que bueno, también como celíaco me cansé de comprar cosas mal hechas, feas, secas y encima caras, que es lo peor”.

 


Desde la producción casera a la cocina propia del local: “Empecé a producir acá en casa y bueno, gracias a Dios, pudimos a habilitar la cocina para elaborar productos intactos. Es una cocina totalmente aislada, no tiene contacto en nada, nada con harina. Y hay que estar lo más aislado posible con respecto a trigo, avena, cebada y centeno. Hasta los cubiertos hay que tener cuidado, no tienen que ser usados previamente con harina de trigo u otra harina. Tenemos el horno eléctrico nuevo, que lo compramos nuevo justamente solamente para usarlo sin TACC”.

 


El fuerte de Sublime, son sus panificados: “Arrancó siendo panificados sin TACC, nos especializamos en la focaccia y en los panes de hamburguesa”, cuenta Santiago, también cocinero: “Los productos los hacemos en base a la materia prima de primera calidad, la leche, la manteca, huevos usamos caseros”.

 


La oferta y la demanda en este producto clave para celiacos: “Trabajamos por encargue, solamente por un tema de querer mantener el producto fresco y que salga recién hecho. Es difícil también la conservación de los productos celíacos, ya que una vez que tiene contacto con el oxígeno se seca, queda muy reseco. pan de hamburguesa que somos los primeros en elaborar, y después panes láctales también con semillas, pan de sándwiches también hacemos, y bueno, vamos a ampliarnos y vamos a empezar”.

 


Proyectos para renovar el menú en el año: “ya este fin de año vamos a sacar hamburguesas para vender, hamburguesas completas, con fritas”.

 


En todas las redes sociales: “en Instagram Patagonia Sublime y en Facebook también Patagonia Sublime. El teléfono es 2945 408021.

 


SL
 

 

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