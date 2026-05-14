¡Gracias El Bolsón!: Mirá el video que Divididos le dedicó a la localidad

Divididos publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales luego de las dos proyecciones de su documental en El Bolsón, realizadas el domingo pasado en la Casa del Bicentenario. La banda compartió imágenes del evento y fragmentos de testimonios de personas que asistieron a ver “Sonidos, Barro y Piel”, el film que acompaña su último trabajo discográfico.

“¡Gracias El Bolsón!”, escribió el grupo integrado por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella, junto a un video donde distintos espectadores contaron qué les dejó la experiencia de ver el documental.

Las funciones habían sido anunciadas semanas atrás y convocaron a vecinos, seguidores históricos de la banda y familias que se acercaron a descubrir una faceta menos conocida del grupo.

Un documental atravesado por el arte y la amistad

En los testimonios difundidos por Divididos, varias personas coincidieron en destacar el costado introspectivo de la película y el mensaje humano que transmite. “Me parece que es un documental del arte, de lo que significa hacer arte”, expresó uno de los asistentes.

Otra de las personas que participó del video aseguró que la película “resignifica la mirada” que muchos tienen sobre la banda y valoró que se muestre “una cuestión más introspectiva”.

También hubo quienes remarcaron el impacto emocional que deja el documental. “Da ganas de crear”, comentó una de los espectadoras, a la vez que sostuvo que la película transmite “un mensaje muy hermoso de la amistad”.

Incluso uno de los testimonios propuso que el documental llegue a las escuelas por el contenido humano y artístico que aborda.

La propuesta que llegó a El Bolsón

“Sonidos, Barro y Piel” propone un recorrido por el universo creativo de Divididos y pone el foco en la manera en que la banda construyó su identidad artística a lo largo de los años.

La película muestra reflexiones de sus integrantes sobre los vínculos, el trabajo artesanal detrás de la música y el proceso creativo que sostienen desde hace décadas.

El documental fue dirigido por Leopoldo Montero Ciancio y tuvo su estreno oficial en el Movistar Arena, en una función especial frente a unas 10 mil personas.

Además, la producción fue nominada como “Mejor Documental de 2025” en los premios BAMV, vinculados a la industria audiovisual musical.

En El Bolsón, la propuesta tuvo una importante respuesta del público y generó una buena repercusión en redes sociales luego de la publicación realizada por la banda.

El recorrido continuará por distintas ciudades

Tras su paso por la Comarca Andina, Divididos confirmó nuevas proyecciones del documental en distintos puntos del país y también en Uruguay.

Las próximas funciones se realizarán en Cafayate, Rosario de la Frontera, Salta capital, Cerrillos, Montevideo y Hurlingham.

Mientras continúa el recorrido nacional de “Sonidos, Barro y Piel”, el paso por El Bolsón quedó reflejado en un mensaje cargado de afecto hacia el público comarcal y en testimonios que resaltaron el costado más sensible y artístico de la propuesta.

O.P.