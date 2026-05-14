FIFA confirmó quiénes cantarán en el show de la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá por primera vez un show de medio tiempo con formato similar al del Super Bowl. El espectáculo se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium y contará con la participación de Shakira, Madonna y BTS como principales figuras musicales.

El anuncio fue realizado a través de un video protagonizado por Chris Martin, líder de Coldplay, junto a personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, en una presentación que rápidamente generó repercusión entre fanáticos del fútbol y la música.

La incorporación de un show artístico en el entretiempo representa un cambio importante para la historia de las Copas del Mundo, donde tradicionalmente el descanso entre el primer y segundo tiempo se mantenía breve y enfocado únicamente en cuestiones deportivas.

Una final con formato al estilo Super Bowl

Según informó la FIFA, el espectáculo buscará combinar música, entretenimiento y un mensaje solidario en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

La organización adelantó que el entretiempo de la final tendrá una duración aproximada de 25 minutos, bastante más extensa que la habitual en los Mundiales anteriores.

La producción artística estará coordinada por Chris Martin, quien participó del anuncio oficial y será uno de los encargados de la puesta en escena del evento.

La elección de Shakira, Madonna y BTS apunta a reunir públicos de distintas generaciones y mercados musicales de alcance global.

En el caso de Shakira, la cantante colombiana volverá a estar vinculada a una Copa del Mundo luego del impacto que tuvo “Waka Waka”, la canción oficial de Sudáfrica 2010 que se transformó en uno de los himnos más recordados del fútbol.

Madonna, por su parte, atraviesa una etapa de fuerte exposición internacional tras regresar a los escenarios y lanzar nuevo material, mientras que BTS retomó recientemente sus actividades luego de completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Evento con objetivo solidario

Más allá del impacto artístico y comercial, la FIFA aseguró que el show también tendrá un fin solidario.

Lo recaudado durante el evento será destinado al Fondo de Educación Ciudadana Global, una iniciativa desarrollada junto a la organización Global Citizen para promover el acceso a la educación y al deporte en niños de distintos países.

Desde la entidad remarcaron que el objetivo es aprovechar la enorme audiencia mundial de la final para impulsar campañas vinculadas a la inclusión y oportunidades educativas.

Debate entre los fanáticos del fútbol

La confirmación del show de medio tiempo también abrió un fuerte debate en redes sociales y entre seguidores del fútbol.

Mientras muchos celebraron la idea de sumar un espectáculo de gran producción a la final del Mundial, otros cuestionaron el avance de formatos más ligados al entretenimiento estadounidense dentro de un torneo históricamente centrado en lo deportivo.

Entre las principales críticas aparece la extensión del entretiempo, ya que algunos consideran que una pausa de 25 minutos podría afectar el ritmo habitual de una final mundialista.

De todos modos, la FIFA apuesta a que la edición 2026 marque un antes y un después en la manera de presentar el evento más importante del fútbol internacional.

O.P.