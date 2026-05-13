Sexo en el avión: la defensa de la mujer detenida desmiente el hecho y denuncia una "vida destruida"

El caso de la mujer demorada tras un vuelo de Copa Airlines con destino a Rosario tomó un giro tras las declaraciones de su defensa técnica. La abogada Victoria Scoccia rompió el silencio y sostuvo que la versión que circula en redes sociales y medios internacionales es "absolutamente falsa", desvinculando a su clienta de cualquier acto de exhibicionismo o actividad sexual durante el trayecto.

Según la letrada, la mujer de 59 años quedó envuelta en una situación malinterpretada y remarcó que, si bien existe una causa abierta en la Fiscalía, hasta el momento no hay una imputación formal ni condena firme contra su defendida.

La defensa hizo especial hincapié en el daño provocado por la viralización de datos personales, nombres completos y fotos de familiares. Scoccia calificó la exposición como "gravísima" y aseguró que la vida de la mujer ha quedado "prácticamente destruida".

“Ha tenido que modificar su rutina laboral, social y hoy se encuentra bajo monitoreo médico y asistencia psiquiátrica”, detalló la abogada. Además, reveló que el teléfono de la involucrada colapsó por mensajes de odio y burlas de personas desconocidas que lograron acceder a su número privado.

Respecto a lo sucedido dentro de la aeronave, la abogada reconoció que existió un incidente vinculado a un hombre —quien también fue demorado—, pero fue categórica al afirmar que su clienta no tuvo participación alguna y que ambos pasajeros no se conocían previamente.

Asimismo, la representación legal de la mujer buscó echar por tierra otras versiones que circularon con fuerza en las redes sociales. En ese sentido, Scoccia fue categórica al desmentir que su clienta hubiera ingerido bebidas alcohólicas durante el trayecto y, de igual manera, descartó de plano la presencia de menores de edad en las cercanías del supuesto incidente, echando por tierra los rumores sobre un posible agravamiento de la situación por la exposición de niños.

Finalmente, el equipo jurídico confirmó que se encuentran evaluando acciones legales tanto en el ámbito penal como civil. Estas medidas podrían alcanzar a la aerolínea, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a los responsables del tratamiento mediático del caso, mientras la Justicia de Rosario continúa con la investigación para determinar responsabilidades.