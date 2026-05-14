Llega el gran espectáculo de "Tía María" a Trevelin

La banda de cumbia "Tía María" se prepara para ofrecer otra noche de baile y fiesta para la región.

Integrada por la vocalista Anita Donn, Emi Medina en teclados, "El Facha" Mancel en timbales, Lulo " el pulpo" Nahuelpan en percusión , Leo "Slash" Mellado en guitarra y "Coco yacaré" Aravena en el bajo, Tía María lleva un año intenso de presentaciones en reconocidos escenarios de la zona.

Con su repertorio que fusiona clásicos bailables con hits más recientes de la cumbia pop, éste sábado preparan una noche única en Trevelin, en el escenario de La Encrucijada.

El local céntrico de calle Brown 386, invita a la medianoche, con entrada anticipada a 10 mil pesos que ya pueden reservar con los integrantes de la banda o en su pagina tiamaria.esquel.

SL