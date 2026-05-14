Polémica en el Congreso: un diputado libertario estacionó una Cybertruck de US$ 100.000 en la cochera oficial

La cochera de la Cámara de Diputados de la Nación fue escenario este miércoles de una imagen que sacudió el clima político. El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Jujuy, Manuel Quintar, llegó al Congreso a bordo de una Tesla Cybertruck, un vehículo de diseño futurista cuyo valor en el mercado local supera los 100.000 dólares debido a los costos de importación y aranceles de lujo.

La camioneta, que además lucía el logo de LLA ploteado en su carrocería, se viralizó rápidamente en redes sociales. Ante la polémica, Quintar no esquivó la confrontación y publicó en su cuenta de X: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”.

A pesar de la defensa del legislador jujeño, el episodio no cayó bien en las altas esferas del poder legislativo. Trascendió que el presidente de la Cámara, Martín Menem, le habría solicitado a Quintar que retirara el vehículo del predio para evitar alimentar el malestar interno y la crítica pública en un momento de extrema sensibilidad social.

Desde el entorno de Quintar explicaron a la prensa que el auto fue adquirido de manera legal en Estados Unidos e importado cumpliendo con toda la normativa vigente. Respecto a la falta de patente que se observa en los videos, aclararon que se debe a la demora en la entrega de chapas por parte del DNRPA, pero que la unidad ya cuenta con dominio asignado.

El "timing" del ingreso de la Cybertruck al Congreso es uno de los puntos que más críticas despertó. Esta misma semana, el Gobierno nacional aplicó un recorte de 2,5 billones de pesos en el presupuesto 2026, afectando áreas sensibles como Educación y Salud.



Desde la oposición cuestionaron duramente la "ostentación" del legislador, señalando la contradicción entre el discurso de austeridad y sacrificio que el oficialismo exige a la sociedad y la posesión de un vehículo que no se comercializa oficialmente en el país.

Dado que Tesla no tiene representación oficial en el país, quienes desean importar una unidad deben realizar el trámite de forma privada. Esto implica pagar un 35% de arancel de importación, 21% de IVA, impuestos internos a los bienes de lujo y tasas de logística. Si bien en EE.UU. el modelo base parte de los USD 70.000, los gastos de nacionalización duplican prácticamente su valor final.

Manuel Quintar, antes de sumarse a las filas de Javier Milei, tuvo un paso por el Partido Justicialista y posee una reconocida trayectoria como empresario en el sector de la salud privada en Jujuy, administrando clínicas y obras sociales familiares.









M.G