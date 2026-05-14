Promociones de taxis en Esquel: "Lo que se está haciendo está por fuera de la ordenanza"

La reciente aparición de promociones y tarifas especiales lanzadas por algunas paradas de taxis en Esquel generó repercusiones en el ámbito legislativo local. El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, advirtió que dicha modalidad no está contemplada en la normativa vigente, la cual fue actualizada hace menos de un mes con el último incremento de tarifas.

“En el caso de los taxis, no tienen la posibilidad de cobrar por fuera de lo que les marca el reloj. No tienen contemplada en la ordenanza este tipo de promociones”, explicó el concejal. Sin embargo, aclaró que el Poder Legislativo no se opone a que los viajes sean más económicos: “El tema es que lo que se está haciendo está por fuera de la ley. Hay una mesa abierta en la Comisión de Transporte; si esa es la intención de la mayoría, se vota algo en esa línea”.

El riesgo de la desregulación

Álvarez recordó el motivo histórico por el cual se implementaron los relojes medidores de distancia en Esquel: “Hace años se había votado una tarifa única donde todos los viajes valían dos pesos, hasta que los mismos taxistas se dieron cuenta de que trabajaban a pérdida”.

En ese sentido, el edil cuestionó los argumentos desreguladores. “Algunos, con un espíritu de defender este modelo libertario, dicen 'seamos libres, que cada uno cobre lo que quiera'. Creo que lo único que hacen es atentar contra su propio servicio. Si liberamos las tarifas, probablemente también tengamos que habilitar a los autos particulares a que cobren lo que se les antoje”, advirtió.

Asimismo, apeló a la propia sustentabilidad del sector: “Entiendo que hay una necesidad económica, pero haciendo viajes por debajo de los costos van a terminar perdiendo sus autos porque se les van a romper y no van a tener cómo reponerlos”.

Otro de los puntos críticos señalados por el presidente del Concejo fue la aparente contradicción de quienes impulsan estas ofertas y a la vez rechazan el desembarco de plataformas digitales. “Estos mismos taxistas que proponen estas ofertas son los que están en contra de las aplicaciones. Para una aplicación sería muchísimo más fácil hacer ofertas diarias y los taxistas locales quedarían afuera”, analizó.

Álvarez remarcó su postura histórica en defensa del transporte regulado: “Hace seis años soy concejal y estuve a cargo de la Comisión de Transporte. Me conocen y saben que siempre peleé e incluso fui incondicional con los taxistas y remiseros cuando amenazó con desembarcar Uber en Esquel, para proteger el esquema de servicio”.

Por último, el concejal confirmó que el Poder Ejecutivo Municipal ya tomó contacto con los referentes que publicitaron las promociones para buscar una solución consensuada. “La idea del Ejecutivo no es multar ni condenar a nadie, la idea es ordenar”, subrayó.

También desestimó cualquier suspicacia sobre el interés del municipio en el control de los relojes: “No estamos queriendo recaudar. La diferencia en concepto de Ingresos Brutos de que apaguen el reloj es nada para el municipio, no pasa por ese lado. El espíritu de una ordenanza es lograr que los vecinos no terminen peleándose entre sí y tener parámetros para trabajar en una actividad ordenada”.







M.G