La inflación de abril fue del 2,6% y es la más baja en lo que va del año

La inflación en Argentina dio un respiro durante el mes de abril al ubicarse en el 2,6%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representa una caída de 0,8 puntos porcentuales frente al 3,4% registrado en marzo y marca el fin de una tendencia alcista que se sostenía desde mediados del año pasado.

Con esta nueva cifra, la inflación interanual alcanzó el 32,4%, mientras que en el primer cuatrimestre de 2026 el acumulado se situó en el 12,3%. El registro oficial coincidió con las expectativas del mercado y las consultoras privadas, que proyectaban un número inferior al 3%.

El rubro que lideró las subas fue Transporte (4,4%), afectado principalmente por el incremento en el precio de los combustibles. En segundo lugar se ubicó Educación (4,2%).

Al analizar las categorías, los denominados Precios Regulados fueron los que más empujaron el índice general con un alza del 4,7%, traccionados por los ajustes en las tarifas de electricidad y transporte público. Por su parte, la inflación núcleo —que excluye valores estacionales y regulados— se posicionó en el 2,3%, impulsada por alquileres y gastos en gastronomía.

En el otro extremo, Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%) fueron los sectores que mostraron menor presión sobre los precios a nivel nacional.

Tras conocerse el índice, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para celebrar la noticia. Destacó que se trata de la inflación más baja en los últimos cinco meses y subrayó que, si se exceptúa el año 2020 (marcado por la pandemia), este 2,6% representa la suba más baja para un mes de abril desde que se inició la actual serie histórica en 2017.

Los primeros relevamientos de la primera semana de mayo traen señales optimistas para el equipo económico. Diversas consultoras privadas detectaron que el rubro Alimentos y bebidas prácticamente no registró movimientos.

Incluso, algunas mediciones como la de EconViews reportaron una deflación del 0,1% en la canasta alimentaria, mientras que para LCG los precios se mantuvieron estables (0%) y para Analytica la suba fue de apenas el 0,3%. Estas cifras alimentan la expectativa de que el índice de mayo pueda continuar por la senda de la desaceleración.