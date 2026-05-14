Esquel: se viene El Grand Prix Barrial 2026

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Deportes, presentó oficialmente el Grand Prix Barrial 2026. Se trata de un ambicioso programa deportivo que recorrerá cuatro barrios de la ciudad, invitando a los más pequeños a ser protagonistas de jornadas de atletismo y ciclismo bajo el lema "Es el momento de brillar".

El evento no solo busca la competencia, sino también generar un espacio de encuentro donde los niños puedan representar con orgullo a su barrio, compartir con pares y superar miedos a través de la actividad física.

Un cronograma que rinde homenaje

Cada fecha del Grand Prix llevará el nombre de destacados atletas y ciclistas locales, rindiendo tributo a quienes han marcado la historia del deporte en nuestra región. El calendario confirmado es el siguiente:

Fecha 1 (Inicio): 23 de mayo en el Barrio Bella Vista.

Campeonato de Ciclismo "Horacio Martín".

Campeonato de Atletismo "Martín Ñancucheo".





Fecha 2: 6 de junio en el Barrio 28 de Junio.

Campeonato de Ciclismo "Carlos Escobar".

Campeonato de Atletismo "Gabino Díaz".





Fecha 3: Mes de octubre en el Barrio Ceferino.

Campeonato de Ciclismo "Luis Leiva".

Campeonato de Atletismo "Joaquín Arbe".





Fecha 4 (Gran Final): Mes de noviembre en la Plaza San Martín.

Campeonato de Ciclismo "Sandro Miranda".

Campeonato de Atletismo "Eulalio Muñoz & Olivia Conesa".





Inscripciones y categorías

La convocatoria está abierta para niños y niñas en categorías que van desde los 3 hasta los 12 años. Aquellos interesados en participar pueden inscribirse de manera virtual a través del siguiente enlace: https://forms.gle/f52fydusgFxcjTwR9, o escaneando el código QR disponible en la folletería oficial del evento en los centros de salud o sedes barriales.

Desde la organización remarcaron que el desafío ya está en marcha y que las calles de Esquel se preparan para recibir a una nueva generación de atletas que busca hacer historia en cada carrera.





M.G