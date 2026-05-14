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14 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: se viene El Grand Prix Barrial 2026

La competencia de ciclismo y atletismo para niños de 3 a 12 años comenzará este 23 de mayo. El evento, organizado por la Municipalidad de Esquel, contará con cuatro fechas en diferentes puntos de la ciudad.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Deportes, presentó oficialmente el Grand Prix Barrial 2026. Se trata de un ambicioso programa deportivo que recorrerá cuatro barrios de la ciudad, invitando a los más pequeños a ser protagonistas de jornadas de atletismo y ciclismo bajo el lema "Es el momento de brillar".

 

El evento no solo busca la competencia, sino también generar un espacio de encuentro donde los niños puedan representar con orgullo a su barrio, compartir con pares y superar miedos a través de la actividad física.

 

Un cronograma que rinde homenaje

 

Cada fecha del Grand Prix llevará el nombre de destacados atletas y ciclistas locales, rindiendo tributo a quienes han marcado la historia del deporte en nuestra región. El calendario confirmado es el siguiente:

 

Fecha 1 (Inicio): 23 de mayo en el Barrio Bella Vista.

 

Campeonato de Ciclismo "Horacio Martín".

 

Campeonato de Atletismo "Martín Ñancucheo".

 

Fecha 2: 6 de junio en el Barrio 28 de Junio.

 

Campeonato de Ciclismo "Carlos Escobar".

 

Campeonato de Atletismo "Gabino Díaz".

 

 

Fecha 3: Mes de octubre en el Barrio Ceferino.

 

Campeonato de Ciclismo "Luis Leiva".

 

Campeonato de Atletismo "Joaquín Arbe".

 

 

Fecha 4 (Gran Final): Mes de noviembre en la Plaza San Martín.

 

Campeonato de Ciclismo "Sandro Miranda".

 

Campeonato de Atletismo "Eulalio Muñoz & Olivia Conesa".

 

 

Inscripciones y categorías

 

La convocatoria está abierta para niños y niñas en categorías que van desde los 3 hasta los 12 años. Aquellos interesados en participar pueden inscribirse de manera virtual a través del siguiente enlace: https://forms.gle/f52fydusgFxcjTwR9, o escaneando el código QR disponible en la folletería oficial del evento en los centros de salud o sedes barriales.

 

Desde la organización remarcaron que el desafío ya está en marcha y que las calles de Esquel se preparan para recibir a una nueva generación de atletas que busca hacer historia en cada carrera.


M.G

 

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