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14 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: refuerzan la limpieza y poda preventiva en la zona de fogones de La Zeta

Cuadrillas municipales trabajaron este jueves en el despeje de sauces y malezas para mejorar la visibilidad y reducir riesgos de incendios. El plan integral de mantenimiento abarca toda la costa de la laguna.
Por Redacción Red43

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Durante la mañana de este jueves, las tareas se concentraron especialmente en el sector de fogones, donde la cuadrilla forestal de la Subsecretaría de Espacios Verdes llevó adelante trabajos de formación de sauces, poda y limpieza general, debido a que en esa zona los árboles presentaban ramas muy bajas y una vegetación tupida.

 

Las acciones fueron supervisadas y acompañadas por la subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, quien destacó la importancia de sostener estas intervenciones para mejorar las condiciones del espacio natural, garantizar mayor seguridad para vecinos y visitantes, y preservar el entorno.

 

Desde el municipio se informó que estos trabajos forman parte de una planificación integral orientada al manejo responsable de los bosques comunales, especialmente en el contexto de la temporada habilitada para quemas, lo que permite avanzar en tareas preventivas fundamentales para reducir riesgos de incendios forestales.

 

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