Este domingo se corre la final del Campeonato de Ciclismo Infantil

Seguramente habrá récords de inscriptos, porque es la final del campeonato. Porque estará la entrega de premios, habrá muchos sorteos y, lo más fuerte, que cualquiera de los peques que se anoten para la carrera de este domingo podrá llevarse una bicicleta de regalo a través de un sorteo.

Vale la pena acompañar a estos peques en el cierre del campeonato de ciclismo infantil y la escenografía será sobre el Barrio Badén, detrás del Centro de Encuentro.

Sin dudas que será una fiesta del ciclismo infantil, más sabiendo que el tiempo acompañará ya que estará soleado, con una temperatura de 13 grados.

Aunque estaba programado para el domingo pasado, la tercera y última fecha será este domingo 17 de mayo competencia organizada por la Agrupación de Ciclismo Noroeste Andino del Chubut.

Las categorías que tomarán parte serán desde Pata Pata hasta los 14 años y seguramente, además de los pequeños ciclistas de Esquel, llegarán corredores de Trevelin, Tecka, El Maitén e inclusive de la localidad chilena de Futaleufú.

Se informó que el horario de concentración será a las 12 horas y que las inscripciones, que tienen un valor de 3.000 pesos, se podrán realizar a través del celular 2945 593990 (Leda).

Recordemos que la primera fecha de este campeonato se llevó a cabo en la zona de la Reserva Natural Urbana La Zeta, la segunda tuvo lugar en la zona de El Maitenal, en tanto la tercera (por primera vez allí) tendrá lugar este domingo en el Barrio Badén, detrás del Centro de Encuentro como punto de referencia.