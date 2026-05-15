El proyecto de mermeladas sin azúcar utilizando frutas nativas y llao llao se presentó en Chile

La Ingeniera en Alimentos Yamila Arias, becaria doctoral cofinanciada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut y CONICET, participó en el Festival Fungi de Territorio Futaleufú, Chile.

Arias fue invitada por la asociación ARPA para exponer los avances de su investigación en ciencia de los alimentos desarrollada en el CIEFAP.



Su disertación, titulada "Cyttaria: identidad, fisicoquímica y potencial alimentario", detalló la formulación de mermeladas sin azúcar utilizando frutas nativas.

El eje del estudio es el aprovechamiento del hongo silvestre "Llao Llao" como gelificante natural, una alternativa técnica que pone en valor los recursos del bosque andino-patagónico.



El cronograma del evento incluyó ferias, talleres de gastronomía fungi y jornadas de divulgación científica.

Las actividades se completaron con salidas de campo por el bosque nativo chileno destinadas a la observación e identificación técnica de diversas especies del reino fungi.

SL