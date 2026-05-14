Del ovillo a las maquinas: todo para la costura local en CMC

CMC Esquel, la Casa de las Maquinas de Coser es el local de Gabriel Zwolinski ubicado en Rivadavia 860, y también con sucursal en Trevelin, Avenida San Martin 899.



El rubro, un área específica para la vida de la región: “tratamos de hacer un círculo, que empiece desde la máquina de coser, reparando máquinas de coser, ofreciendo los repuestos, accesorios, continuando con lo que es mercería y continuando con lo que es telas, que se arme todo un círculo, que la modista siempre esté en función de coser y coser y coser”.



El local comenzó hace 14 años “con solamente reparación y algunos nexos como hilos y algunas telas cortineras más que más, y de a poquito fuimos agregando a lo largo del tiempo. Yo hasta los 32 fui empleado, entonces siempre me creí buen empleado, entonces trato de transmitir lo que yo aprendí como empleado, transmití eso a las chicas, de hacer sentir cómodo al cliente, llévate estas cosas que están buenas. No, siempre buscando lo que necesita la gente, cuidándole su bolsillo y también cuidándole el nuestro”.



Ser competitivo y mantener el agradecimiento a la ciudad: “Siempre fuimos muy agradecidos, formamos una familia, formamos un negocio, hoy en día tenés que competir con Mercado Libre, tenés que competir con otros lugares, entonces siempre tratamos de enfocarnos en cuidar nuestra clientela, tanto en atención como en precios. Sí, bueno y también la ventaja de tener el lugar acá y que está todo acá también es ver las texturas y la calidad en vivo y en directo. Y el rubro textil en las calidades es un mundo también, porque tenés telas muy baratas que son destinadas a diferentes fines, o sea, yo necesito una tela para cortina económica y en realidad una cortina la podés hacer con cualquier cosa, el tema es cómo querés que quede, qué función querés que cumpla”.



El negocio tiene su local también en Trevelin: “somos 5 empleados en Esquel y en Trevelin son 2. Tenemos una sucursal chiquita en Trevelin hace dos años para Tres ya, ahora en julio creo que vamos para tres años”.

Trabajamos de 9 de la mañana a 1 del mediodía y de 16 a 20, 30 horas, de lunes a viernes y sábado de 9 y media hasta la 1".

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