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15 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia realizó en Aldea Epulef una jornada para fortalecer derechos sociales

Participaron referentes comunitarios de las áreas de Acción Social, Educación, Puestos Sanitarios, Policía, Juzgado de Paz, Adultos Mayores, Club de Madres y Ambiente, pertenecientes a la comuna rural local y a la de Colán Conhué. 
Por Redacción Red43

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En el marco de las políticas públicas que viene llevando adelante el Gobierno del Chubut para fortalecer la promoción y protección integral de derechos en todo el territorio provincial, incluyendo las comunas rurales, el Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante una Jornada de Promoción de Derechos y Fortalecimiento de la Red de Protección Local en la comuna rural de Aldea Epulef.

 

La actividad contó con la participación de referentes comunitarios de las áreas de Acción Social, Educación, Puestos Sanitarios, Policía, Juzgado de Paz, Adultos Mayores, Club de Madres y Ambiente, pertenecientes a la comuna local y a la de Colán Conhué.

 

 

 

La jornada tuvo como eje central el fortalecimiento de las herramientas comunitarias e institucionales para el abordaje integral de situaciones que involucran a niños y adolescentes.

 

Durante el encuentro se trabajaron contenidos vinculados al cambio de paradigma en materia de niñez y adolescencia, los principios rectores de la protección integral, las distintas formas de violencia hacia niños y adolescentes, y estrategias para garantizar intervenciones oportunas y articuladas.

 

 

 

Asimismo, quienes participaron destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la comunicación y el trabajo intersectorial entre las distintas instituciones y actores comunitarios, entendiendo que la construcción de redes sólidas resulta fundamental para mejorar el acompañamiento y la respuesta ante situaciones complejas.

 

Este tipo de espacios permiten consolidar una mirada comunitaria y corresponsable en la garantía de derechos, promoviendo intervenciones más cercanas, integrales y eficientes.

 

 

 

 

R.G

 

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