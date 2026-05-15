Operativos de tránsito permanentes en Esquel: qué van a controlar

La Municipalidad de Esquel puso en marcha una nueva campaña de control y concientización vial con el objetivo de reforzar el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito y mejorar la seguridad en las calles de la ciudad.

El secretario de Gobierno, Diego Austin, explicó que los operativos estarán enfocados principalmente en el uso del celular al volante, el cinturón de seguridad, el funcionamiento de las luces y otras infracciones habituales.

“Nosotros lo que estamos haciendo acá es hacer cumplir la ley que está en vigencia”, aseguró el funcionario, y recordó que durante el año pasado ya se habían realizado campañas de advertencia y concientización mediante folletos y acciones informativas.

Austin adelantó que los inspectores trabajarán en distintos sectores de la ciudad y no solamente en el centro. “Los van a ver trabajando en los barrios, controlando el uso adecuado de las manos de las calles, el uso del cinturón de seguridad, el funcionamiento óptimo de las luces de los vehículos y también justamente el uso de los teléfonos celulares”, señaló.

Además, advirtió que también comenzarán a controlar la colocación de antenas Starlink sobre el parabrisas de los vehículos. “Una antena tipo Starlink colocada en el parabrisas genera una obstrucción, por ende es ilegal y también va a ser advertido primero y penalizado a posterior”, indicó.

El funcionario explicó que los controles incluirán la detención de vehículos para verificar la documentación obligatoria. “Pido disculpas si a alguien le molesta esto, pero es por la seguridad de nuestros vecinos”, expresó.

En relación con las bicicletas, Austin recordó que el uso del casco está contemplado dentro de la Ley Nacional de Tránsito y sostuvo que muchas veces se apela “al sentido común”, aunque reconoció que la falta de sanciones específicas dificulta la aplicación de algunas normas.

También confirmó que los operativos llegaron “para quedarse” y continuarán de manera permanente junto con los controles de alcoholemia. “Esto va a ser constante”, afirmó.

Por último, detalló que las multas por el uso del celular mientras se conduce pueden variar según cada caso y los antecedentes del conductor. “Ronda entre los 160 y los 400 mil pesos una multa por uso del celular”, concluyó.

R.G