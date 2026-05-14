Independiente de Esquel ante Frontera de Lago Puelo, la Gran Final del Fútbol Cordillerano

Al final será Independiente Deportivo el rival de Frontera de Lago Puelo. Es que ayer el “albirrojo” superó en un partido sumamente complicado y polémico a San Martin de Esquel por dos tantos contra uno, en el encuentro semifinal que se jugó en el Estadio Municipal de Esquel, conquistando tanto el gol del empate, como el de la victoria, en los minutos finales del partido.

Claro que también Frontera de Lago Puelo viene “dulce” en eso de las victorias ya que recordemos dejó en el camino al difícil equipo de Belgrano de Esquel por 5 a 4 en la tanda de los tiros desde el punto penal, tras haber empatado en el tiempo reglamentario por uno a uno.

Como dato saliente, debemos señalar que es la primera vez en su historia que el equipo de Frontera jugará un partido final de los torneos organizados por la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut.

La gran final del fútbol cordillerano de la primera división masculina se jugará este domingo a las 15 horas en el estadio Municipal “Dante Aristeo Brozzi” de Esquel, señalando que haber igualdad en el marcador el título de campeón se definirá a través de los tiros desde el punto penal.

LAS FINALES DE LAS INFERIORES

Por otra parte, en la jornada de este sábado, se llevarán a cabo los cuatro encuentros finales del Torneo de las Divisiones Inferiores de fútbol, todos estos partidos también en el Estadio Municipal de Esquel.

La programación para este sábado es la siguiente: San Martín de Esquel vs. Independiente Deportivo (9° división, a las 11 horas); San Martín de El Hoyo vs. Independiente Deportivo (8° división, a las 12 horas); Belgrano de Esquel vs. Deportivo Lago Puelo (7° división, a las 13.30 hs) y Belgrano de Esquel vs Deportivo Lago Puelo (6° división, a las 15 horas).