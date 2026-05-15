El acusado por rituales sexuales y trata en Bariloche ya no estará en prisión común

El ciudadano ruso Konstantin Rudnev comenzó a cumplir prisión domiciliaria en una vivienda de San Vicente, luego de haber permanecido detenido en el penal de Rawson, en Chubut. La medida fue confirmada por su abogado defensor, Martín Sarubbi, en el marco de la causa federal que investiga una presunta organización vinculada a la trata de personas y rituales sexuales coercitivos en San Carlos de Bariloche.

Según indicó el letrado en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Rudnev permanecerá bajo esta modalidad “por lo menos un año”, mientras la Justicia define cómo continuará el expediente.

La investigación generó fuerte repercusión pública desde marzo del año pasado, cuando el ciudadano ruso fue detenido en Bariloche mientras, de acuerdo con la acusación, intentaba abandonar el país con destino a Brasil.

La causa que investiga una presunta secta

El expediente judicial apunta a determinar si existió una organización dedicada a captar personas para someterlas a situaciones de explotación y prácticas sexuales bajo coerción.

Las sospechas comenzaron a tomar forma después de que una joven rusa radicada en San Carlos de Bariloche presentara documentación perteneciente a Rudnev al momento de dar a luz. A partir de ese episodio, la fiscalía consideró la posibilidad de que la mujer fuera víctima de explotación, lo que derivó en la imputación contra el ciudadano ruso.

Con el avance de la causa, el caso sumó repercusión mediática debido a la gravedad de las acusaciones y a los antecedentes de Rudnev en Europa, mencionados durante la investigación.

La defensa cuestionó las pruebas

El abogado defensor sostuvo que no existen pruebas concretas que vinculen directamente a su cliente con delitos cometidos en Argentina.

Según Sarubbi, sobre Rudnev “se construyó rápidamente una narrativa” basada más en antecedentes previos que en hechos comprobados dentro del expediente judicial.

El letrado afirmó además que varias declaraciones incorporadas a la causa coinciden en señalar que el acusado no tuvo participación directa ni conocimiento sobre las maniobras investigadas.

Incluso remarcó que la joven considerada inicialmente como presunta víctima declaró posteriormente que no había sufrido ningún delito.

Para la defensa, uno de los puntos centrales del caso es que una tercera persona habría conservado copias de la documentación de Rudnev para realizar trámites migratorios, situación que terminó generando sospechas sobre el ciudadano ruso.

Cómo sigue la investigación

Con la prisión domiciliaria ya concedida, la Justicia Federal deberá resolver ahora los próximos pasos de la causa.

Entre las posibilidades aparecen nuevas medidas de prueba, una eventual elevación a juicio oral o incluso el cierre del expediente si no se reúnen elementos suficientes para sostener la acusación.

Mientras tanto, Rudnev permanecerá bajo supervisión judicial en San Vicente a la espera de una definición sobre su situación procesal.

O.P.