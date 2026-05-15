Trabajadores de la Salud en paro por pedido de paritarias

En la jornada de hoy viernes comienza una nueva medida de fuerza de trabajadores de la Salud la Secretaria de Salud exigiendo que se abran las paritarias.

La medida es planteada en continuidad con el reclamo de aumentos salariales, la reapertura de paritarias y el comunicado detalla también, que la medida es una exigencia para las autoridades y también para las conducciones gremiales.



El petitorio:



A LAS CONDUCCIONES GREMIALES: SISAP, ATSA, ATE, AGREMEDCH. AL GOBIERNO PROVINCIAL: Sr. Gobernador y Secretaría de Salud.

Los abajo firmantes, trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública, nos dirigimos a las entidades gremiales que dicen representarnos y a las autoridades gubernamentales para manifestar nuestro enérgico rechazo al último acuerdo paritario. Consideramos que el aumento firmado no solo es insuficiente ante la escalada inflacionaria, sino que representa una burla a la dignidad de quienes sostenemos el sistema sanitario día a día.

Sabemos que el Estado cuenta con recursos para otros sectores y gastos políticos, mientras se posterga sistemáticamente el salario de los trabajadores. Por ello, denunciamos la complicidad de las cúpulas gremiales que entregan nuestros derechos en beneficio propio y EXIGIMOS el cumplimiento inmediato de los siguientes puntos:

1. Recomposición Salarial Urgente

Exigimos un aumento del sueldo básico que sea igual a la Canasta Básica Familiar. Solicitamos elevar el Sueldo Básico Mínimo a $1.800.000, garantizando que ningún trabajador de salud quede por debajo de la línea de pobreza.

2. Fin de la Precarización Laboral

Ingreso inmediato a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras precarizados bajo figuras como:

● Cooperativas de trabajo.

● Contratos por monotributo.

● Contratados por horas guardia.

3. Regularización inmediata y pase a planta de los trabajadores adscriptos. Es inaceptable que existan compañeros y compañeras con 20 años de servicio en salud sin estabilidad laboral.

4. Defensa de la Salud Pública y el CCT: Exigimos el respeto irrestricto al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Decimos NO a la privatización y tercerización de los servicios complementarios (limpieza, cocina, mantenimiento, etc.), especialmente en el Hospital María Humphreys. La salud es un derecho, no un negocio.

5. Revisión de Cargos y Horas Guardia: Solicitamos a los gremios la revisión urgente de los arreglos espurios de horas guardia, coordinaciones y cargos de jerarquía otorgados a dedo. Exigimos que la asignación de estas funciones se adecue estrictamente a lo establecido en el Convenio Colectivo, bajo criterios de transparencia y necesidad operativa.

6. No al "Aporte Solidario" Arbitrario: Rechazamos terminantemente el cobro por el uso del Convenio Colectivo de Trabajo. Consideramos que es una medida arbitraria y recaudatoria que solo beneficia a las conducciones actuales, confiscando el salario de los trabajadores en un contexto de crisis.

Denunciamos públicamente a las conducciones que entregan la Salud Pública a cambio de prebendas. Exigimos ser reconocidos por nuestra labor con salarios y condiciones dignas.

SL

