Crece el entusiasmo en Esquel por el álbum del Mundial

La llegada del álbum del Mundial volvió a despertar la pasión futbolera entre chicos y grandes. En distintos puntos de Chubut ya comenzaron las clásicas reuniones para cambiar figuritas, mientras crece la demanda por los álbumes y paquetes que, según comerciantes, escasean en todo el país.

Mauricio Molina, referente de Mar Mau, contó que la empresa trabaja cada Mundial con los productos oficiales de Panini y destacó el entusiasmo que genera nuevamente la colección.

“Como todos los mundiales nosotros traemos las figuritas de todos los mundiales y en todos los locales que tenemos”, explicó.

Además, señaló que la tradición de intercambiar figuritas sigue más vigente que nunca pese al avance de la tecnología. “Eso se hace todos los años, se juntan los chicos, se juntan afuera de los negocios, afuera de los banquitos se sientan, cambian figuritas. Está bueno, la verdad que es algo que queda, que en el tiempo permanece con la tecnología, cuando todo lo que es virtual es como que queda algo en papel todavía, como algo lindo”, expresó.

Sobre la disponibilidad del álbum, Molina reconoció que actualmente conseguirlo no es sencillo. “El álbum escasea, hay de diferentes precios, ronda entre los $16.000, $18.000, $20.000. La verdad que escasea mucho, pero escasea a nivel nacional”, afirmó.

También detalló que las figuritas sí llegan con mayor regularidad y tienen precios que oscilan entre “los $2.000 y 2.500”, dependiendo del proveedor.

Finalmente, Molina sostuvo que el entusiasmo por el Mundial comenzó a crecer en las últimas semanas y se mostró ilusionado con el desempeño de la Selección Argentina. “Ojalá tengamos suerte y lleguemos lo más alto posible, que nos favorece a todos, y la verdad que vamos a hinchar por la Argentina para que tengamos la cuarta”, cerró.

R.G.