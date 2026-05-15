Vuelco de camión del SPLIF en el Piltriquitrón: "Vivimos una de las situaciones más difíciles"

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de El Bolsón publicó un mensaje de agradecimiento después del accidente protagonizado por uno de sus camiones en cercanías de la plataforma del cerro Piltriquitrón. El hecho ocurrió el martes por la mañana mientras personal del organismo realizaba trabajos vinculados al manejo de residuos forestales.

“Vivimos una de las situaciones más difíciles que un equipo de trabajo puede atravesar”, expresaron desde el SPLIF. En el texto también señalaron que atravesaron horas de angustia hasta confirmar que los trabajadores involucrados se encontraban fuera de peligro.

El accidente ocurrió alrededor de las 10.20 sobre el camino de descenso del Piltriquitrón. Según informó en ese momento Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el vehículo siniestrado era un camión Ford Cargo perteneciente al SPLIF que terminó cayendo unos 15 metros barranco abajo.

El camión quedó detenido por la vegetación

De acuerdo con la información oficial, el vehículo quedó sostenido por árboles y vegetación del sector, lo que evitó una caída aún mayor.

En el camión viajaban tres ocupantes, quienes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas. Posteriormente recibieron asistencia en el lugar y luego fueron trasladados al hospital local para una evaluación médica más completa.

Las tareas de rescate y asistencia contaron con la participación de bomberos, personal sanitario, efectivos policiales y trabajadores del SPLIF que ya se encontraban operando en la zona.

Mensaje del SPLIF tras el accidente

Luego de algunos días del hecho, el organismo decidió realizar una publicación para agradecer el acompañamiento recibido.

En el mensaje valoraron especialmente el apoyo brindado por distintas instituciones y trabajadores que colaboraron durante las horas posteriores al vuelco. Entre los agradecimientos mencionaron al Hospital de Área El Bolsón, a Bomberos Voluntarios, medios regionales, personal de Vialidad, la Brigada Nacional Sur y la Municipalidad de El Bolsón.

“Gracias por su acompañamiento”, expresaron.

Trabajos preventivos en el Piltriquitrón

El camión participaba de un operativo preventivo vinculado al manejo de combustible forestal, una tarea que incluye poda, raleo, ampliación de banquinas y quema controlada de residuos vegetales.

Estas acciones forman parte de las estrategias que el SPLIF desarrolla de manera permanente en distintos sectores de El Bolsón para reducir riesgos de incendios durante la temporada más seca.

El accidente generó preocupación en la zona debido a las características del terreno y la magnitud de la caída, aunque finalmente los ocupantes pudieron ser rescatados sin heridas de gravedad.

O.P.