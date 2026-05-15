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15 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Ofertas de viajes en taxi: "Estarían generando una mala aplicación de la norma vigente”

Diego Austin, secretario de gobierno del municipio de Esquel, explicó la norma vigente sancionada por el Concejo Deliberante y los acuerdos necesarios con los trabajadores de taxis.
Por Redacción Red43

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La reciente aparición de promociones y tarifas especiales lanzadas por algunas paradas de taxis en Esquel generó repercusiones en el ámbito administrativo del área.

 

Diego Austin, secretario de gobierno del municipio de Esquel, explicó lo ocurrido: “Cuando nosotros fuimos anoticiados, se advirtió que había un posible incumplimiento de un marco regulatorio vigente, que es la ordenanza general de taxis, que, si bien se fija una tarifa máxima, también en la ordenanza está un procedimiento”.

 


El registro del trabajo realizado: “Es la contratación del vehículo, la bajada de bandera y el inicio del reloj en el cual va computando una ficha de acuerdo a cada kilómetro recorrido. En sí decían que iban a apagar el reloj, lo que estarían generando es una mala aplicación de la norma vigente”.

 


Modificaciones en la propuesta de la oferta: “Entiendo que en las últimas horas estaban elevando la nota con una nueva propuesta. Lo que se analiza desde el Departamento Ejecutivo que toda modificación a la norma vigente tiene que ser sancionada por el Concejo Deliberante, en consenso con las partes y nosotros como Departamento Ejecutivo quienes la hacemos cumplir”.

 


Los pasos burocráticos planteados: “Me parece que es la forma más correcta para no generar ningún tipo de competencia ni rispidez entre ellos. Estamos a la espera a ver qué es lo que ellos van a resolver, pero nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y a escucharlos”.

 


La necesidad económica, el fondo del asunto: “Entiendo que en estas épocas que vivimos de una economía tan volátil y tan retraída es necesario a veces una promoción. Nosotros no estamos en contra de todo lo que beneficie el bolsillo de los vecinos, pero sí estamos para fiscalizar y para controlarlo. Es por eso que hacemos las advertencias necesarias y controlamos como tenemos que controlar”.

 


SL
 

 

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