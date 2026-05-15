Azules, diálogos y silencio: nueva muestra de Gustavo Daniel Cosacov

"Conversación en Azul y otros diálogos” es el nombre de la muestra de pinturas del artista cordobés Gustavo Daniel Cosacov.



Desde este sábado 16 de mayo al 11 de julio, con entrada libre, estará en exposición en el Centro Cultural Melipal.

Con la visita del artista, se realizará la apertura mañana sábado a las 20 horas: "¿Puede una pintura ser escuchada? Gustavo Cosacov nos invita a un diálogo sensorial a través de óleos sobre chapa, donde los colores vibran como música y el azul nos desafía a mirar sin nombrar. “Mirar el azul, habitarlo en su espacio indeterminado... quizás nos devuelva un poco de aquella experiencia originaria ante lo incomprensible.” detalla Andrea Teruel desde la curaduría de la muestra.

La obra que une pintura, filosofía y silencio. distintos materiales intervenidos y un recorrido para quienes buscan detenerse, escuchar y conversar con el arte.

SL